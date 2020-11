Torneio esportivo inicia a programação dos festejos de Santa Luzia

Nesta sexta-feira, 27, começa o Torneio Esportivo de Santa Luzia que dá início a programação da Festa de Santa Luzia 2020. O evento acontecerá no Ginásio Municipal Pedro Ciarlini até o próximo domingo. Outras atividades sociais começam neste final de semana que antecede à abertura oficial dos festejos, que ocorre em 3 de dezembro.

A Paróquia de Santa Luzia além de promover o torneio, também propicia a Feijoada da Luz, que acontecerá no domingo, 29, a partir do meio-dia, através do sistema drive thru. O valor é R$ 15 e a entrega das quentinhas ocorrerá em frente à Casa Paroquial, na avenida Dix-Sept Rosado, nº 34. Pode ser adquirida senha antecipada na secretaria da Catedral ou com integrantes das equipes de festa.

No domingo ainda acontece o primeiro dos quatro leilões virtuais promovidos pela paróquia. Este será comandado pelo Padre Gleiber Dantas, que viralizou nas redes sociais ao realizar um leilão se balançando numa rede. A arrematação será transmitida ao vivo pelo canal da Paróquia no Youtube, a partir das 12h. Os demais serão realizados nos dias 05, 06 e 12 de dezembro, no mesmo horário.