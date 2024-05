Torcedores elegem os favoritos para ganhar o Brasileirão

Na Pesquisa CNN/Itatiaia/Quaest, 28% dos entrevistados apontaram o Flamengo como o favorito ao título da Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar de o Palmeiras ser o atual bicampeão da competição, aparece na segunda posição no ranking do favoritismo com 19%.

No ranking das torcidas de 2024, o Flamengo é o primeiro colocado com 25% dos apontamentos, marca próxima dos 28% que o consideram favorito à taça do Brasileirão.

O Palmeiras tem a terceira torcida, com 10%, e por isso pode-se dizer ter um resultado mais significativo que o do rubro-negro carioca, pois teve quase que o dobro de pontos percentuais quando o assunto é favoritismo na Série A.

No 16º lugar desta edição de 2024 do Campeonato Brasileiro, com apenas cinco pontos em seis jogos e aproveitamento de 27%, o Corinthians aparece na terceira posição entre os principais favoritos ao título, com 6%.

Apesar da terceira colocação no ranking do favoritismo, é importante destacar que no das torcidas, o Timão aparece com 17%, o que evidencia que, no mínimo, dois em cada três corintianos não confiam no título da sua equipe.

O G-4 do favoritismo é fechado pelo Atlético, único a desbancar Flamengo e Palmeiras nos últimos cinco anos, com o título brasileiro de 2021, e São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil. Os dois aparecem com 4% das indicações.

Mas existe uma diferença na análise desses números. No ranking das torcidas, o Galo tem exatamente 4% dos torcedores do País, dividindo a sexta posição com Cruzeiro e Grêmio. O São Paulo é o quarto colocado nesta lista, mas com 9% dos apontamentos, mais do que o dobro do percentual de quem o aponta favorito à taça da Série A.

Comparação

Numa comparação com o ano passado, aconteceu uma troca de posições no que se refere ao favorito ao título. Em 2023, o Palmeiras foi apontado por 23% dos entrevistados, com o Flamengo ficando com 21% das indicações. O Corinthians novamente foi o terceiro, mas para 11% dos torcedores.

Um ponto importante a se destacar é que no O Maior Raio-x do Torcedor de 2024, é de 29% o número de entrevistados que não souberam ou não responderam o questionamento sobre o favorito ao título brasileiro desta temporada.

Metodologia

A pesquisa O Maior Raio-X do Torcedor ouviu 6.373 pessoas no total, sendo 5.023 entrevistas aprofundadas com torcedores de 278 cidades e 714 jovens de 7 a 15 anos. A coleta foi realizada entre 27 de abril e 1º de maio de 2024, por meio de entrevistas face a face com questionários estruturados.

A margem de erro estimada é de 1,4 ponto percentual, com nível de confiabilidade de 95%.