TOQUE ESPORTIVO: TRABALHANDO COM SONHOS

Apesar do distanciamento social, graças ao apoio da boa assessoria de comunicação do Potiguar, tenho acompanhado com detalhes que realmente interessam divulgar, o trabalho de valorização das categorias de base. Mais especificamente os times Sub-15 e Sub-17. O processo vive um momento delicado, que é aquele de escolha dos garotos que irão compor os dois elencos, claro, nem todos que aparecem serão aproveitados e, é preciso muito cuidado nesse momento. E até onde consigo observar, tem gente sim atenta a essa situação, afinal, estão trabalhando com o sonho de crianças e adolescentes que buscam seu espaço no futebol. Durante o processo foi registrado o envio de carta, de próprio punho de um dos candidatos a jogador do Potiguar, pedindo a oportunidade de mostrar o que sabe. Até uma mãe foi saber o resultado, se o filho havia sido aprovado ou não. Enfim, é o sonho de muitos que se mexe nesse momento. O importante de tudo, antes da bola rolar, é saber como preparar esse garoto para o sim e também o não. E, nesse momento, também se torna importante a orientação que ele recebe em casa para as adversidades que a vida oferece. E, no caso de aprovado, entra em campo também a formação do homem. Enquanto for possível orientar a garotada até o ponto que começam a tomar suas próprias decisões, é importante a presença de pessoas preparadas para a bola e a cabeça. É importante formar o atleta, porém é fundamental preparar o homem para ser um bom cidadão. E o futebol pode ajudar na missão que começa em casa. Afinal, todos vocês, e nós também, estamos trabalhando com sonhos.

O LEÃO E O CARCARÁ

Um deu mais um passo, enquanto o outro avançou em seu voo de retorno. Mais uma reunião da Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF) para cuidar da Série B do Campeonato Estadual e, que bom, lá estavam o Leão, mascote que representa o Baraúnas e, o Carcará, a águia que ergue firme o Mossoró Esporte Clube, carinhosamente chamado por todos de MEC. Essa é uma excelente notícia, pois comprova o firme propósito de disputar a vaga na Série A do próximo ano.

Gostaria apenas de acompanhar, de forma paralela, a montagem das comissões técnicas, e o esboço de como será o time ou até mesmo o elenco a ser colocado em à disposição. No time do MEC, por exemplo, sei que o presidente é João Dehon, já o Baraúnas ainda não tenho conhecimento. Pode ser que tenha, porém eu não sei quem é. Vamos aguardar, quem sabe, nos próximos dias com a definição do período de disputa do campeonato, esses itens possam avançar.

CONSOLIDANDO

O time do Bragantino, de São Paulo, foi um projeto que recebeu nova injeção financeira a partir da temporada passada, ou melhor, ainda na Série B para conquistar o acesso a Série A e agora começa a apresentar seus primeiros frutos, em relação a divisão de elite. Conquistou o acesso na Série B, se manteve na Série A em 2020 e agora na nova temporada vai se consolidando ao assumir, de forma isolada, a liderança do Campeonato Brasileiro da divisão de elite. Claro que é cedo para dizer que conseguirá se manter no topo, porém já mostra maturidade e bom futebol para, no mínimo, continuar na Série A e, quem sabe, brigar por vaga na Libertadores ou na Sul-americana.

OPORTUNIDADE

A primeira conquista do time do Globo FC no Campeonato Estadual do Rio Grande do Norte não foi a única novidade da temporada 2021. A competição de futebol também rendeu melhor projeção ao treinador Renatinho Potiguar, como já registramos aqui, e agora traz como novidade a contratação de Negueba pelo ABC. Atacante de apenas 21 anos e que foi o terror das defesas adversárias defendendo o campeão Globo, terá a oportunidade de melhor se projetar no futebol vestindo a camisa de um clube de maior investimento e ambições. É torcer que ele foque suas atenções no trabalho e aproveite bem essa oportunidade,

BOXE

Nas últimas edições dos Jogos Olímpicos, uma categoria que tem enviado atletas em condições de brigar por medalhas para o Brasil, é o boxe. Para melhor nos situar na conversa, basta dizer que na delegação que vai a Tóquio tem a atual campeã mundial, Beatriz Ferreira, ou simplesmente “Bia”, entre outras feras que já completaram a equipe. Só para buscar um pouco do registro histórico, a primeira medalha olímpica do Brasil foi conquistada no ano de 1968, no Jogos Olímpicos da Cidade do México. E o feito coube ao jovem atleta negro de apenas 20 anos, Servílio de Oliveira. Conta a história que ele não teve apoio da Confederação e, na raça e na técnica conquistou o improvável. Talvez venha desse exemplo a força do boxe brasileiro.

CÂMARA

A direção da Fundação Aldenor Nogueira, que tem a gerência da TV Câmara Mossoró, anuncia que mudará de sede e programação. Deixa o pequeno espaço onde funciona na própria sede do legislativo mossoroense, e vai tentar vida própria, claro sob a batuta da CMM e da Fundação, em outro endereço. A ideia é de mais espaço para melhor organizar estúdio e administração. Bom, o que faz essa notícia aqui no Toque Esportivo, eu explico. Acontece que na nova grade e com visão macro, seus diretores confirmam o retorno de um programa esportivo. E isso é ótimo, se a Casa é do Povo, a geral quer notícias também do esporte. Pontos para Jório Nogueira, diretor da Fundação, e para o presidente da Câmara, Lawrense Amorim por abraçar a ideia.

HISTÓRIA

Para os jogadores da Seleção da Suíça que disputam a Eurocopa, querer é poder. Foram avançando de fase e, na hora decisiva de jogo único no qual perder seria retornar para casa, eles falaram que estavam entrando em campo para fazer história. Não apenas pela classificação, porém muito mais pelo adversário que tinha pela frente, a forte Seleção da França, atual campeã do mundo. E para complicar chegaram a reta final do jogo eliminatório perdendo por 3 a 1. Foram para cima e, nos minutos finais, empataram e levaram a decisão para a prorrogação que também não teve vencedor. Na cobrança de tiros livres da marca do pênalti, Suíça 5 a 3. Enfim, confirmando a previsão de antes da partida, para os jogadores suíços, querer também é poder. Histórico, Suíça nas quartas de final.

Rapidinhas

NAS quartas de final da Copa América, Brasil x Chile. Jogo será na sexta-feira.

MESSI continua na corrida na busca de um título pela Seleção da Argentina. Pega Equador.

FINALMENTE a Inglaterra conseguiu eliminar a Alemanha em uma competição. Eurocopa.