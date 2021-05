TOQUE ESPORTIVO – OS BASTIDORES DO BARAÚNAS

No retorno do Toque Esportivo ao jornal O Mossoroense, agora em versão online, eu transferi a pergunta de torcedores do Baraúnas que querem saber quando será o seu retorno, participando de um campeonato oficial. Eis que a resposta veio rápido e, pelo que fiquei sabendo, pasmem, apensar de todas as dificuldades, ainda tem gente fazendo confusão nos bastidores do clube. Ao invés de unir e somar esforços para viabilizar o retorno do Leão do Oeste aos gramados, estão soltando farpas em um misto de vaidade e falta de juízo mesmo. A impressão é, pelo que andei ouvindo, tem gente pensando mais em uma promoção pessoal quando poderia gastar suas energias resolvendo os entraves que impedem o tão desejado retorno. Desejado pelo verdadeiro torcedor, e não por aqueles que se fantasiam de dirigente e só atrapalham. Com não citei nome, por enquanto, também não irei desenhar o que conheço do caráter de cada um, optei nesse momento, em favor do Baraúnas, reforçar o apelo por união, do contrário vão seguir nadando para continuar morrendo na praia. O tricolor e a sua apaixonada torcida não merecem isso. Lembro do dia, aqui mesmo nas páginas de O Mossoroense na versão impressa, quando lancei uma campanha para livrar o Baraúnas do licenciamento forçado e, de pronto, o presidente da época, Umbelino Filho, o “Bila”, conseguiu levantar os recursos necessários para pagar a dívida que era cobrada. Se continuar com a pendenga pedirei autorização ao meu interlocutor para tornar público os bastidores do Baraúnas.

REFORÇOS E ESTREIA

A semana começa intensa no Potiguar. Em pleno domingo reforços foram anunciados e, já nesta terça-feira, 04, o alvirrubro tem compromisso pelo Campeonato Estadual. É a estreia no segundo turno quando viaja até Natal para encarar o Santa Cruz local. Depois de uma reta final de primeiro turno subindo a escada da recuperação, a expectativa agora é de que o Time Macho consiga se impor diante daquele que foi o último colocado na zona do rebaixamento. Mas, não se engane, o Santa também quer a recuperação e até trocou de treinador.

Em relação aos reforços, o Potiguar buscou deixar mais forte o seu setor defensivo e meio de campo. Começando com a chegada do goleiro Luiz Felipe, este para recompor o setor depois da contusão de Caio Borges que não retorna mais em tempo de disputar o estadual. Outro jogador da linha defensiva foi a contratação do zagueiro Yslan, vindo do Capital, time do Distrito Federal, além de passagem em outros clubes. Ontem também se falava no acerto com o meia Romarinho, que também faz a lateral-esquerda. É torcer que todos acertem em campo e o Potiguar possa realizar uma boa campanha.

CONQUISTAS

Vitória com conquistas no plural. O placar de 2 a 0 contra o América jogando na Arena das Dunas em Natal, não valeu apenas a conquista do primeiro turno do Campeonato Estadual ao time do Globo da cidade de Ceará-Mirim. Foi um resultado maiúsculo que rendeu a Águia uma vaga na Copa do Brasil de 2022 e a participação no Campeonato Brasileiro da Série D, ainda em 2021, ou seja, já tem temporada cheia. Lembrando que o América de Natal jogava pelo empate para garantir o turno e a presença na final do certame.

VANTAGEM

E a Copa do Nordeste 2021 caminha para o seu final. A grande vantagem para o confronto decisivo no sábado, 08 em Fortaleza, é da equipe do Ceará. O Vovô foi a Salvador no último final de semana e venceu o Bahia por 1 a 0. Agora, no Castelão, fica com o título de melhor time da região com o simples empate. Complicou para o tricolor baiano que terá que reverter o quadro fora dos seus domínios. Prato cheio, no Castelão, para o representante cearense. Mas não vamos esquecer, estamos falando de futebol onde tudo pode acontecer fora de qualquer previsão.

A TOCHA

Segue complicada a realização dos Jogos Olímpicos no Jopão. Em meio as novas restrições no país por conta do avanço dos casos de Covid-19, a programação de revezamento da tocha olímpica também vem sendo duramente modificada. Vários trechos já foram cancelados e até mesmo a programação que estava pronta para o dia 01 de maio. Como já escrevi em outra oportunidade, estão forçando a barra, tudo por conta do dinheiro, para a realização dos jogos. Lembro mais uma vez que algumas delegações já estão desfalcadas por conta do coronavírus. Mesmo assim o Comitê Olímpico Internacional insiste com a sua realização.

FUTURO

Depois de fracassar nas disputas do primeiro turno do Campeonato Estadual e na Copa do Nordeste, a diretoria do ABC já planeja o futuro. No segundo semestre o alvinegro terá pela frente o brasileirão da Série D. E, até lá, ainda disputará o turno dois do estadual e a Copa do Brasil. Sendo assim a diretoria resolveu ir ao mercado e contratar. O último anúncio foi do acerto com o jogador Claudinho, atacante experiente de 29 anos com passagem pelo Mirassol, Novo Hamburgo e Ituano. Ele fica, esse foi o acerto anunciado, até o final da Série D do Campeonato Brasileiro.

TREINADORES

E continua o desfile de malas dos treinadores no futebol do Rio Grande do Norte. O Santa Cruz, por exemplo, começa o segundo turno com essa novidade do lado de fora do campo. Depois de deixar o Globo, o técnico Renatinho Potiguar assume a equipe natalense. Já o Força e Luz vai começar o turno dois sem a presença do seu treinador João Paulo. Através das redes sociais o próprio profissional anunciou que não faz mais parte da comissão técnico do time elétrico. Pelo apanhado, até fechar essa coluna, apenas o América não havia mudado de treinador. Porém, como perdeu o turno para o Globo, não duvidem que algo aconteça.

Rapidinhas

ROGÉRIO Ceni levando o Flamengo a mais uma final de campeonato.

NA Inglaterra torcedores invadem estádio em protesto e partida é cancelada.

FÓRMULA 1, tudo como antes. Nova temporada começa com Lewis Hamilton liderando.