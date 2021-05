TOQUE ESPORTIVO – NA TERRA DA LIBERDADE

Justamente na terra da liberdade, Mossoró, cidade abolicionista que optou pelo ser humano livre, independentemente da cor da sua pele, antes mesmo da Lei Áurea que acabou a escravidão no Brasil, justamente neste cenário tivemos o registro de um ataque racista. Essa é a acusação que pesa contra um integrante da comissão técnica do time do ABC, contra um diretor do Potiguar, como narra nota oficial do clube mossoroense logo abaixo. O caso foi parar na delegacia e vamos aguardar agora pelo seu desfecho. O que nós queremos reforçar aqui é a necessidade de se respeitar o outro. É inaceitável, aqui focando só no esporte, que isso continue acontecendo no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. As punições, existindo culpados, precisam ser rápidas e duras para que assim, quem sabe, possa inibir novos atos. Enquanto a coisa ficar no discurso que é crime e injusto, aceitando penas brandas e pedidos de desculpas, o abuso não irá cessar. Que o exemplo de luta da Sociedade Libertadora Mossoroense seja seguido, respeitado e, pelo menos aqui, exista punição sim para esse tipo de crime. Quando falo em respeito ao outro não ficamos restritos ao racismo que foi o ato que provocou a nota. Nós também não temos direito, por exemplo, de interferir na opção sexual de ninguém, e tudo passa pelo respeito. Cuide bem da sua vida e respeite a vida do outro, guarde sua limitação cognitiva dentro de você. E, no futebol, é preciso meter o bicudo e jogar para fora dos estádios qualquer tipo de comportamento racista ou homofóbico.

POTIGUAR REPUDIA RACISMO

Nota da direção – A Associação Cultural e Desportiva Potiguar é grande não apenas pela sua Torcida e pelas suas conquistas, mas também pela sua batalha contra as mais diversas mazelas que contrariam a ética esportiva e social, dentro e fora do futebol.

Por isso, o Clube Alvirrubro se movimenta e repudia totalmente os atos de racismo protagonizados por um menbro da comissão técnica do ABC Futebol Clube, contra o nosso supervisor Sandro Moreira, no confronto deste domingo, 16, no Nogueirão, pela Copa RN. O Potiguar está #FechadoComOSandro.

O Potiguar comunica que o Departamento Jurídico está prestando queixa e tomando todas as providências e amparando o nosso funcionário nesse momento tão triste do nosso futebol.

ASCENSÃO

Sem dúvida, se tivesse um prêmio de melhor treinador do Campeonato Potiguar 2021, nesse momento independente do seu resultado, o vencedor seria Renatinho Potiguar. Fez ótima campanha no time do Globo, montando a base campeã do primeiro turno e agora, no segundo turno, vai fazendo a diferença como treinador do modesto time do Santa Cruz de Natal. Um profissional que já merece ser observado por equipes de melhor investimento. Se ele consegue um bom trabalho com elencos limitados, tem tudo para se consolidar na carreira em um clube de maior expressão.

MARKETING

Quando o dinheiro é pouco, é preciso usar a criatividade para gerir um clube de futebol. Atitudes inclusive que podem até ser um passo importante para sair na busca do dinheiro para fortalecer seus cofres. Isso posto, reputo como boa iniciativa do Potiguar fortalecer a sua comunicação. Assim, reforço, com o objetivo de fortalecer ainda mais a marca alvirrubra, o Potiguar comunica a chegada de Marcos Farber, Sócio Diretor da Farber Marketing Esportivo, que irá compor o Departamento de Comunicação e Marketing, na função de Gestor de Marketing. Votos de sucesso.

INTRUSOS

Uma situação totalmente inaceitável vem gerando confusões em alguns estádios pelo Brasil que estão sediando jogos dos certames estaduais. A competição já não anda bem das pernas, agora surgem os intrusos para atrapalhar mais um pouco. Falo dos dirigentes e os tais convidados que estão indo aos jogos, mesmo com o grande público proibido de comparecer por conta da Covid-19. Se é proibido, tem que atingir a todos, e não beneficiar alguns privilegiados. E essa turma vem criando problema. No último final de semana foi confusão para todos os lados e, para sanar, é só proibir o acesso. No estádio hoje, é o justo, somente atletas e suas comissões técnicas. E só. Fora os intrusos.

SELEÇÃO

Lembro do tempo no qual a seleção brasileira de futebol era motivo de festa. Hoje, quando se fala no escrete canarinho, vem junto com muita confusão. O grande público continua apoiando a seleção nacional, o que precisa mudar é a organização do futebol no Brasil. Na Europa, em data Fifa quando os principais jogadores desfalcam seus clubes, as competições param. Aqui é diferente, a bola segue rolando e os clubes ficam no prejuízo, pois são obrigados a jogar desfalcados. O torcedor quer apoiar a seleção, porém sem prejuízo para o clube, principalmente aqueles que investem muito e querem botar em campo o que paga e tem de melhor.

PESQUISA

Se depender da vontade do povo do Japão os Jogos Olímpicos programados para começar no dia 23 de julho serão cancelados de forma definitiva ou, no mínimo, um novo adiamento. Foi o que apontou uma pesquisa publicada nesta segunda-feira, 17. A informação é de que o país já vive uma quarta onda da pandemia do novo coronavírus e, por esse motivo, a pesquisa mostrou 80% da população contrária a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Enquanto isso, seguindo um caminho contrário ao sentimento do povo japonês, o Comitê Olímpico Internacional começa o processo de vacinação dos atletas, fura fila, que irão participar dos jogos.

Rapidinhas

O goleiro Bruno, que havia anunciado fim da carreira. Recuou. Vai jogar a Série C.

CLÁSSICO cearense. O Fortaleza meteu 2 a 0 no Ceará. Festa do tricolor de aço.

NO paulistão, Palmeiras e São Paulo são os finalistas. Dos grandes sobrou o Corinthians.