TOQUE ESPORTIVO: MEC – O CARCARÁ PEDE PASSAGEM

O ano era 1995, no dia 08 de janeiro, em uma sala de aula do colégio de propriedade do seu fundador, professor Gilberto Ferreira ao lado de Lúcio de Azevedo, nascia o Mossoró Esporte Clube, o MEC. Fico feliz em fazer o registro pelo fato de, nas primeiras reuniões de criação do MEC eu estava lá, testemunhando o surgimento de mais um clube de futebol. Aliás, registre-se, o professor Gilberto estava com segundas intenções quando me convidou. Ele não queria a cobertura jornalística simplesmente, pois me honrou com o convite para fazer parte da primeira diretoria do MEC. Agradeci e não aceitei, disse a ele que minha missão naquele momento no futebol, e continua até os dias atuais, era reportar os acontecimentos. Hoje, novamente aqui estou, de volta com o Toque Esportivo e podendo registrar o pedido de passagem do Carcará do Oeste que pretende novamente alçar voos mais altos e capturar sua presa chamada Campeonato Estadual de futebol profissional. Agora sob a batuta do experiente, organizado e bem centrado, João Dehon, acompanhado por vários colaboradores, entre eles Roberto Moura. Os dois gentilmente pousaram para essa foto que ilustra a coluna, dando uma pausa nas conversas que traçavam planos para o futuro do MEC. Sim, o Mossoró tem planos para em futuro breve figurar no cenário do futebol e pisar novamente nos gramados dos estádios do RN. Assim como já acontece com Potiguar e Baraúnas, esse espaço é de vocês que fazem o alviazulino. MEC, o time de Mossoró.

BOLA MURCHA NO CAMPO DE TERRA

A pandemia chegou, a bola no campo de terra batida murchou. O futebol raiz praticado nos bairros e nas comunidades rurais aos finais de semana, levando alegria aos seus moradores e proporcionando atividade aos esforçados atletas amadores que, apesar de todas as dificuldades, sempre estavam prontos para apresentar armas esportivas. O que hoje, por enquanto, não é mais possível. A Covid-19 que tem levado a morte a milhares de seres humanos, também gera enormes prejuízos ao desporto profissional e, principalmente, amador.

Podemos citar atletas amadores que durante a semana trabalham como vigilantes, pegam fretes com seus veículos, são pedreiros ou serventes, tinham os finais de semana para melhorar sua renda jogando no campinho de várzea nos bairros ou em alguma comunidade rural. O trabalho poderia se prolongar até o sábado no período da manhã, porém, a tarde o futebol era certo. O mesmo acontecia nas manhãs e tardes do domingo. Hoje os atletas de finais de semana saíram de cena, a bola murchou e o campinho do futebol raiz esvaziou. Tudo é silêncio. A bola murcha no campo de terra é o retrato do momento difícil que todos nós estamos enfrentando e, podem ter certeza, é preciso reaprender a viver para poder conviver com esse quadro que não terminará tão cedo. Que sejamos todos pacientes e conscientes de nossas responsabilidades individuais para o bem da coletividade.

VACINAÇÃO

Na corrida desesperada para realizar os Jogos Olímpicos no Japão, o Comitê Olímpico Internacional vende até a alma ao capeta. Enquanto muita gente espera pela vacina, o COI anuncia que vai comprar vacinas para os atletas de todos os países que participarão dos jogos. A Confederação Sul-Americana de Futebol anunciou o mesmo, porém o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt já disse que seu time não vai receber, Argumenta, com razão, que não é justo o atleta furar a fila e ser vacinado. O dirigente tricolor foi mais digno, já o COI não se pode dizer o mesmo.

TREINADOR

Infelizmente a semana no RN fechou com a confirmação da saída do treinador campeão do primeiro turno Vandeilton Galdino. A informação é que ele, com toda razão, não aceitou a interferência de um dirigente do Globo, da cidade de Ceará-Mirim, que queria escalar dois jogadores. Dizem que esse já teria sido o motivo da saída do seu antecessor, Renatinho Potiguar. Eu pergunto: Quem assume agora, já chega sabendo que terá que baixar a cabeça? Lamentável esse tipo de postura de contratar um treinador e não deixar o profissional trabalhar. Cobrar, exigir empenho pela vitória é uma coisa, agora, ingerência passa por outro caminho.

BENEFICENTE

Em parceria com o jogador Márcio Mossoró o esportista Allyson Neymar estará promovendo um jogo beneficente na modalidade dois por dois. O objetivo do evento é arrecadar cestas básicas para serem doadas as famílias carentes em Mossoró. O evento acontecerá dia 14 e quem tiver sua dupla formada já pode fazer a inscrição com Allyson. Bom seria disponibilizar um telefone. Detalhe: A cada cesta básica arrecadada, Márcio Mossoró estará dobrando, ou seja, se ao final juntar 10 cestas, ele dobrará para 20. Parabéns ao Márcio, pessoa do bem, e ao seu parceiro no gesto de solidariedade, Allyson Neymar. Sucesso no evento.

REFORÇANDO

As notícias que chegam é de que as equipes do ABC e América estão reforçando seus elencos. Na torcida que os reforços agreguem qualidade, acrescento que os dois precisam mesmo cuidar o mais rápido possível. Além do alvinegro que já testa sua força na Copa do Brasil, sabemos que vem pela frente o brasileirão e seria bom para o futebol do Rio Grande do Norte se os dois engrenassem uma boa campanha. Precisamos reagir e subir alguns degraus no certame nacional, os vizinhos Ceará e Pernambuco estão na dianteira. Claro, a questão financeira é que define o sucesso no ambiente futebolístico. Sempre na torcida pelo sucesso dos nossos representantes.

MÉDICO?

Ele é médico? A resposta é sim. Esse é o novo treinador do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda. E foi no corredor do Hospital Centenário, na cidade de Rosário, na Argentina, que ele recebeu a mensagem via celular, com o convite do time Defensa y Justicia para ser seu treinador. Aceitou de pronto e comunicou a direção do hospital que não retornaria. Depois da experiência em seu país, ele agora encara uma carreira internacional. Sua labuta no time cearense começa essa semana. Jogador costuma chamar o treinador de professor. Será que vai ser assim: Seja bem-vindo professor, doutor e treinador Juan Pablo. Daqui o votos de, sucesso em terras brasilis.

Rapidinhas

SÃO PAULO decidiu. Não vai priorizar Libertadores ou Paulistão, quer título.

POTIGUAR e ASSU na busca da reabilitação no certame estadual de futebol.

O PSG da França quer reforçar seu elenco com Messi e Mbappé.