TOQUE ESPORTIVO: MALTRATANDO A BOLA

Nos últimos dias tenho tomado uma overdose de futebol que vai da Série A do Campeonato Brasileiro passando pela B, C e terminando na D. E, nos intervalos também tem Libertadores, Copa do Brasil e Eliminatórias da Copa do Mundo. Isso posto vamos a minhas conclusões: Os times brasileiros estão maltratando a bola. Do Ibis até a seleção. Jogos tecnicamente ruins e sem expectativa de melhora, e isso só aumenta a preocupação quando lembramos que logo adiante tem a Copa do Mundo. Estou evitando citar um nome que possa fazer a diferença, porém não tenho mais certeza se temos um time diferenciado ou, por reunir alguns bons jogadores ele consegue sobressair diante da falta de qualidade dos seus adversários. Entendam o comentário como um manifesto de preocupação com aquele que um dia já foi chamado de futebol arte e temido nos quatro cantos do mundo. Aquele 7 a 0 contra a Alemanha não foi obra do caso, pois jogador em seleção hoje mais parece momentos de lazer. Aqueles que atuam no futebol da Europa são totalmente diferentes no rendimento quando vestem a camisa do escrete canarinho. E no Brasil, pelo nível ruim de suas competições, mata a esperança de dias melhores. Para complicar e, talvez um pouco por isso, tem problemas com árbitros ruins e dirigentes, o popular “cartola” querendo escalar time e gestores denunciados e afastados do cargo, como acontece na Confederação Brasileira de Futebol. Para terminar, renovemos as esperanças na fumaça de talento que existe. Quem sabe, se soprar, renasce o fogo da qualidade e o Brasil, com seus clubes e seleções, volte a reconquistar a hegemonia no futebol mundial.

RECADO DA OAB MOSSORÓ RN

A Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Mossoró, lançou na última semana o projeto Bate-Bola da Advocacia, com o objetivo de estimular a prática esportiva e o envolvimento da categoria com uma vida maia saudável. Os treinos serão realizados toda quinta-feira, a partir das 20:30, no Complexo Maracanã, bairro Nova Betânia. Interessados terão que pagar uma taxa de inscrição única no valor de R$ 50,00.

Ainda dentro das atividades de interiorização de projetos da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Norte, a OAB Mossoró também recebe o projeto “Corrida Legal”, às terças, quintas e aos sábados, na Praça do Rotary Club, às 5:30, com taxa de R$ 50,00 mensais. As inscrições nos 2 projetos podem ser feitas através do preenchimento do formulário disponível no site da OAB Mossoró. Poderá participar o advogado que estiver em dia com a anuidade. Link para inscrições: https://oabmossoro.org.br/noticias/10979/lanamento-doprojetos-bate-bola-da-advocacia.

CONVOCADO

O jovem talento natural de Passagem, 60 km de Natal, zagueiro Rhuan Pedro, acaba de ser convocado para seleção brasileira Sub-15 de futebol. Ele tem apenas 15 anos, mede 1,86m de altura e foi revelado pelo Projeto Social Salto da Onça, na cidade potiguar de Santo Antônio. Apesar de ser natural do Rio Grande do Norte e haver sido descoberto em um projeto local, o seu clube é o Ceará, da capital Fortaleza. Talvez por observar a falta de um trabalho sério nas bases de ABC e América, além da pouca visibilidade do nosso futebol, o garoto já tenha caído nos braços dos empresários da bola e foi embora. Deixamos aqui votos de sucesso.

VENCENDO

Podemos classificar como excelente a estreia dos representantes do Rio Grande do Norte no Campeonato Brasileiro da Série D. O América venceu o Central, time pernambucano, jogando em Natal enquanto o ABC foi até Campina Grande-PB e derrotou o Campinense. As duas vitórias aconteceram com placar igual, 1 a 0 para os potiguares. A caminhada é longa e difícil, por isso ficamos na torcida que não tenha sido uma estreia fogo de palha e os nossos representantes tenham lenha suficiente para queimar com vitórias até, quem sabe, garantirem o acesso na Série C do próximo ano, ou seja, mais um degrau em direção ao sonho da divisão de elite.

CONFIRMANDO

Depois de abrir mão do seu direito de sediar os jogos da Copa América em seu território, a Argentina aproveitou o final de semana e confirmou a participação da sua seleção na competição que, até agora, tem confirmação para ser disputada no Brasil. Essa informação derruba aquela tese de que jogadores da seleção brasileira estariam conversando com colegas de outros países para boicotar a Copa América nesse período de pandemia. Bom, quanto a confirmação essa vem dos dirigentes, por isso vamos aguardar as próximas horas para saber se tem alguma novidade diferente por parte dos atletas.

EMPRESTANDO

Repetindo a tese de que investir na base dos clubes de futebol é a melhor saída para ter bons jogadores no time e moeda de negociação, não são palavras ao vento. Vejam o Potiguar mesmo não se dedicando como deveria a essa política, tem jogador para emprestar. É o caso do bom meia Wilson, que também sabe chegar com qualidade ao ataque para finalizar. Terminou o estadual potiguar já foi emprestado. O alvirrubro mossoroense encaminhou seu atleta para reforçar o elenco do Sampaio Corrêa, do Rio de Janeiro. Ele ficará no seu novo time até o final das disputas da Série A2 do Campeonato Carioca, uma boa experiência e excelente vitrine.

REVOLTADOS

Antes revoltados, agora aliviados e tudo pode mudar. Assim é o ambiente na seleção brasileira entre a comissão técnica e seus jogadores. Na verdade eles estavam acomodados, diz o noticiário, com a forma autoritária como o presidente Caboclo, da CBF, vinha tratando o grupo por questionar a sede da Copa América no Brasil. Dizem, o cartola queria impor esse participação aos atletas. Com o afastamento de Caboclo em decisão do Conselho de Ética, para responder denúncia de assédio moral e sexual, o ambiente mudou. Já existem comentários que eles, os atletas e treinador, já não questionam mais o Brasil como sede. Aguardemos as próximas horas.

Rapidinhas

CONMEBOL disse que o Brasil é um país preparado para abrigar a Copa América. Alguns divergem.

AS seleções que irão disputar a Copa América podem ficar em seus países e, somente um dia antes do jogo viajam ao Brasil.

COMPLICADA as situação do Vasco e Cruzeiro na Série B. Duas rodadas na zona do rebaixamento.