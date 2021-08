TOQUE ESPORTIVO – LUGAR DE MULHER TAMBÉM É NO PÓDIO

Lugar de mulher é onde ela quiser. Na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. E, assim como em outros momentos da vida, no esporte lugar de mulher também é no pódio. No atletismo ela corre para os abraços da vitória. Na natação segue com braçadas firmes e fortes para dizer que conquistou seu espaço. No futebol elas não chutam, mandam forte um bicudo jogando para fora do estádio a bola do preconceito. Na ginástica artística ela é um misto de ternura e força para confirmar o seu empoderamento. Tudo isso faz de você mulher, suave como uma gaivota e, se preciso, ferina como uma leoa. Agosto Lilás – mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. E aqui nossa homenagem a todas as mulheres atletas firmando compromisso de seguir junto na luta pelo fortalecimento de todas as modalidades nas quais elas se fazem presente. Em particular, aproveitando que somos chamados de “o país do futebol”, para cobrar mais apoio e investimentos no futebol feminino. O país do futebol não pode ser apenas dos homens, pois elas já mostraram, se pedir favor, o quanto de talento possuem para praticar o esporte bretão, seja de forma amadora ou profissional. E esse apoio vai além da questão financeira, decisiva para o seu crescimento. Elas também precisam do carinho da torcida. Como? Lotando os estádios assim como acontece com o futebol masculino. Se o esporte é vida e saúde, precisa mudar e também ser exemplo ampliando o espaço para as mulheres atletas. Como já foi dito e visto, talento não falta. Espaço, respeito e não violência para as mulheres do Brasil e do mundo. Lugar de mulher também é no pódio.

PROVA DE RESISTÊNCIA NO CICLISMO

A turma que pedala competindo se prepare. De acordo com os especialistas da área, vem chegando ao Nordeste brasileiro uma das principais competições de ciclismo do mundo. A prova denominada de Gran Fondo tem como principal característica a resistência, física e mental, e será disputada na capital paraibana João Pessoa. Quem tiver interesse de participar informamos que o evento acontecerá dia 10 de outubro, o que significa que ainda tem um bom tempo para treinar.

Para aqueles que conhecem João Pessoa deixo aqui outra dica. O percurso da prova terá sua largada às 6:00 da manhã no Busto Tamandaré e como ponto de chegada à Estação Ciência, duração entre três e cinco horas. A Gran Fondo surgiu na Itália nos anos 70 e João Pessoa será a primeira capital do Nordeste a sediar esta modalidade e a previsão é de receber uma média de 400 participantes. Esse é o tipo do evento que fomenta o esporte e o turismo e, consequentemente, ajuda no aquecimento da economia local.

SAÚDE

Todas as orações em favor do ex-jogador Alberi e que Deus seja o guia dos médicos e enfermeiros que estão trabalhando em sua assistência. De acordo com publicação feita no portal ge.globo.com/rn, o maior ídolo da história do ABC, que também tem uma passagem pelo Baraúnas, foi internado após um pré-infarto e apresentando também um quadro de infecção urinária. Esse jogava com elegância e tinha autoridade para chamar a bola de “você”. Nós que tanto torcemos assistindo o seu bom futebol, agora estamos na arquibancada da vida na torcida por sua pronta recuperação e saúde. Quem lembra da Bola de Prata, premiação para os melhores jogadores do Brasil, também deve saber que Alberi recebeu esse reconhecimento em 1972, como destaque do campeonato brasileiro.

FUTSAL

Setembro, também conhecido como o “mês das flores”, vai receber a Seleção Brasileira Masculina de Futsal. Já em fase de treinamento, a equipe da chamada “bola pesada”, hoje nem tanto, se prepara para as disputas da Copa do Mundo Fifa que será disputada na Lituânia. Assim como acontece com o futebol, a preparação do futsal também se realiza na Granja Comary, em Teresópolis no estado do Rio de Janeiro. E como ainda é tempo de se cuidar, a primeira atividade dos 16 atletas e demais integrantes da comissão técnica foi o teste RT-PCR para controle de Covid-19, de acordo com informes publicados no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) responsável pela administração da Granja Comary.

POLÍTICA

Um antigo problema conhecido de todos nós que vivemos o cotidiano do esporte foi levantado pela vereadora Marleide Cunha (PT), em pronunciamento na Câmara Municipal de Mossoró. A questão diz respeito ausência de políticas públicas para o setor. Lembrou a parlamentar que não existe incentivo para a prática esportiva citando como exemplo as dificuldades vividas por professores e alunos nos Jogos Escolares. Concordo e espero que ela não baixe a bandeira, pois se juntará as muitas vozes que ao longo dos anos cobram mais atenção do poder público municipal, estadual e até mesmo da iniciativa privada. Bradar que o esporte é saúde, vida e meio mais fácil de inclusão dos jovens é fácil, queremos tudo isso na prática com políticas públicas bem definidas.

VIOLENTO

Jogo duro com entrada firme na bola, é uma coisa. Agora, chegar parecendo um trator desgovernado e atingir de forma direta o corpo do jogador adversário, isso já é jogo violento. Infelizmente na América do Sul essa prática é vista como sendo cultura positiva do futebol. Principalmente quando se fala em Libertadores da América. E o pior de tudo, além dos próprios jogadores, em sua maioria, que abraçam essa ideia equivocada, ainda tem os coleguinhas da mídia esportiva incentivando. Sim, incentivam quando narram a jogada violenta e dizem: “Isso é Libertadores amigos, é assim mesmo”. Não, não deveria ser assim. Essa situação só ajuda a sepultar em vida o futebol de todo continente, visto quase como ridículo em comparação ao que é praticado hoje na Europa. Deixamos de ser referência e a turma insiste no errado.

MEDO

Muito amarrado e sem brilho para a história dos dois clubes o clássico São Paulo e Palmeiras, na terça-feira, 10, pela Taça Libertadores. Para alguns, cautela, e para outras pessoas, um jogo tomado pelo medo. Ninguém se arriscou muito ao ataque, ficando aquele joguinho de toque de bola para os lados, nada em sentido vertical, saindo rápido da defesa ao ataque, como se esperava. Talvez o fato da fase ser eliminatória, a turma tenha guardado o ímpeto e gula pelo gol para o segundo e decisivo confronto. Por enquanto o empate vai classificando o Palmeiras, ou seja, na teoria teremos um tricolor mais ofensivo e, conseguindo o gol, obrigará o alviverde tirar da parede a parte do corpo onde as costas muda de nome.

Rapidinhas

COPA do Nordeste 2022, restam 04 vagas. Serão disputadas por 24 times a partir de outubro.

NA Maisa, zona rural de Mossoró, a bola rola para o Campeonato Feminino nos finais de semana.

RÚSSIA, jogador do Rubin Kazan ofendeu mãe de torcedor e, como punição, pagará os ingressos de todas as mães no próximo jogo.