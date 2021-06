TOQUE ESPORTIVO – FUTEBOL DEPOIS DO ÚLTIMO BEIJO

A ausência do torcedor no estádio por conta da pandemia da Covid-19, nos deu a oportunidade de acompanhar cenas chatas que precisam sim de punição. Jogadores, membros da comissão técnica, atletas suplentes e até dirigentes que ficam nas proximidades do campo, não deixam a arbitragem trabalhar. São reclamações que vão além do que poderíamos citar como aceitáveis. Verdadeiros absurdos, por mais simples que seja a marcação do árbitro, tem sempre alguém questionando e sem o menor respeito pela autoridade maior do jogo. Esse reparo eu precisava fazer defendendo a punição daqueles que insistem em atrapalhar.

CICLISTA

Perigo na pista. Outro dia fazendo o trecho entre as cidades de Tibau e Mossoró, observei um ciclista entrando e saindo da rotatória que chamamos de acesso a Fortaleza utilizando a contramão e cruzando na frente dos carros. Como sempre pedimos aos motoristas para respeitarem o espaço dos ciclistas e assim evitar acidente, vamos fazer o mesmo aos que pedalam duas “magrelas”. Essa é uma manobra perigosa que pode custar sua própria vida, não se arrisque e respeite os espaços. A aventura de pedalar é excelente, porém é preciso ser uma pessoa educada no trânsito, seja qual for o meio de transporte.

BÍBLICO

A atual Copa do Brasil nos remete as profecias bíblicas de que, “os humilhados serão exaltados” e os “últimos serão os primeiros”. Apesar da chacota de alguns coleguinhas da mídia nacional sobre a presença de clubes de menor investimento na Copa do Brasil, essa turma vai avançando de fase. Tivemos o CRB eliminando o poderoso Palmeiras e o modesto Juazeirense despachando o Cruzeiro. Sem esquecer o Atlético-GO que deixou de fora o Corinthians. Vamos colocar um potiguar no meio das mudanças e lembrar que o ABC, que disputa a quarta divisão do futebol brasileiro, eliminou a Chapecoense, time da primeira divisão. Então, senhores comentaristas ditos, “donos da verdade”, é bom rever alguns conceitos quando o assunto for Copa do Brasil.

PARCERIA

Ótima notícia que recebemos da assessoria do Potiguar. O time mossoroense não fechará suas portas com a conclusão do Campeonato Estadual. Já tem programação pronta para o segundo semestre de 2021. Irá trabalhar com suas divisões de base, dando prioridade para os times Sub-15 e Sub-17. Essa turma vai seguir treinando e jogando já visando a montagem da base para a temporada de 2022. E como reforço fundamental conseguiu renovar a parceria com a Ufersa, podendo utilizar sua boa estrutura de campo. Formando seus próprios jogadores o Potiguar poderá, não só reforçar o time principal, como também vislumbrar a revelação de novos talentos e, quem sabe, vender no futuro e assim gerar renda. Parabéns a diretoria pela iniciativa e, não recuem.

CONVOCADOS

Pronto, acabou a politicalha em torno de disputar ou não a Copa América. Conservador como sempre o treinador Tite convocou praticamente o mesmo grupo que já vinha atuando e pois fim as especulações de que jogadores poderiam boicotar a competição depois que foi anunciado o Brasil como sede. Os discursos estavam conduzindo a situação para o campo da política partidária e parece que os jogadores e comissão técnica preferiram pular essa fogueira depois da repercussão polarizada entre seguidores e opositores ao presidente Jair Bolsonaro. Existiu pressão dos dois lados, inclusive de coleguinhas da crônica esportiva trabalhando nos jogos e querendo suspensão de outros. Politicalha e politicagem pura. Além do interesse econômico.

MOSSORÓ

De férias em sua cidade, o jogador Márcio Mossoró, atualmente defendendo o Altay da Turquia, time que ajudou a subir da segunda para a primeira divisão, já tem uma ideia formada daquilo que fará quando anunciar sua aposentadoria, que no futebol chamamos de “pendurar as chuteiras”. Em entrevista ao programa Haroldo Jácome, da rádio Saudade Web, ele revelou seu desejo de ser treinador de futebol. Para isso já vem observando algumas situações e até estudando alguns temas da área. Na própria Turquia já tem dirigente abrindo espaço para o começo de carreira, porém Márcio afirmou que ainda pretende jogar por algum tempo. Desejamos vida longa ao atleta e, sucesso no próximo desafio.

Rapidinhas

ELIMINADO da Copa do Brasil a crise só aumenta no Cruzeiro. Gestão ruim pode levar a falência.

ATLETISMO presente no final de semana em Tibau. Teve corrida na RN-013. Boa notícia.

SUPERAÇÃO é o nome da classificação do ABC na Copa do Brasil. Parabéns.