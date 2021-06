TOQUE ESPORTIVO: FESTA DO INTERIOR NO RN

Assim diz a música: “Fagulhas, pontas de agulha, brilham estrelas de São João… Ardia aquela fogueira que me esquenta a vida inteira eterna é a noite, sempre a primeira, festa do interior”. Pois é, na noite de quarta-feira enquanto queimava a fogueira de São João, no estádio Frasqueirão em Natal quem esquentou a festa foi o time do Globo FC. A Águia de Ceará-Mirim alçou seu voo maior conquistando pela primeira vez o título de campeão potiguar de futebol profissional. Depois de vencer o primeiro confronto contra o ABC, 2 a 1, garantiu o título ao empatar na segunda partida em 1 a 1. Com esse título o Globo fez a festa do interior e se junta as equipes do Potiguar (duas vezes), Baraúnas, Corinthians de Caicó e ASSU, que já tiraram a conquista da capital e levaram para o interior. E tem mossoroense que colocou o seu graveto na fogueira campeã do Globo. É o treinador da equipe Hugo Chacon, o terceiro a assumir o cargo durante o certame. Isso significa que esse é um título de seis mãos, porém o registro histórico fica com o mossoroense Hugo Chacon que chegou as finais e venceu. Por outro lado, fica a expectativa para ABC e América que, sem estadual em 2021, sobram o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, no caso do alvinegro e apenas a Série D do certame nacional para o alvirrubro. É torcer que, diferente da competição regional, os dois representantes do Rio Grande do Norte consigam encontrar as vitórias para uma boa campanha no cenário nacional. Aqui no território dos comedores de camarão, a festa é do time do Globo, do torcedor de Ceará-Mirim e, enfim, a festa é do interior.

VENDO OS JOGOS

Se futebol é resultado, tudo vai muito bem obrigado, com a Seleção Brasileira. Na Copa América e nas Eliminatórias Sul-Americana para a Copa do Mundo 2022 a equipe do treinador Tite vem sobrando. Vejam, duas competições e adversários apenas de um continente. Faço esse registro para chegar ao ponto da preocupação com o futuro. Vendo os jogos da Copa América e da Eurocopa observamos que não temos time para competir no mundial do Qatar em condições de sonhar com mais um título para o Brasil.

Ainda bem que a conversa aqui é teórica, pois não podemos afirmar que será um total fracasso. Porém reforço, teoricamente, a nossa seleção é muito fraca. Taticamente nem se comenta, pois não conseguimos enxergar sequer uma jogada que pareça com o resultado de um bom treino. E a culpa é só do treinador Tite como estão falando, creio que não. É uma soma de decisões erradas, começando pelos informes que hoje existem, por força do dinheiro que entra na CBF, alguns jogadores no grupo que seus empresários querem na vitrine. Não duvido de nada. O quadro é preocupante.

CORRIDA

Treinando diariamente para participar do evento representando a cidade do Tibau-RN, recebo do atleta Diego a informação da liberação para a realização da Meia Maratona do Sol. A garantia vem do novo decreto do Governo do Rio Grande do Norte permitindo a partir do dia 17 de setembro a ocupação total do espaço destinado para a corrida. A boa nova foi publicada na edição do dia 23 de junho de 2021 do Diário Oficial. Competição liberada agora é caprichar no arremate final do treinos para chegar em plena forma e, quem sabe, levar uma medalha dos primeiros lugares para a sua cidade. Segundo me contou Diego, vem participantes de diferentes estados e cidades de todo o Brasil.

OLIMPÍADAS

Realizando os Jogos Olímpicos, não importando o preço a ser pago para tentar recuperar o dinheiro investido, a organização tomou a decisão de permitir a presença do público. Mesmo com o Japão renovando o estado de alerta em situação de emergência por conta da contaminação da Covid-19. E mais, os atletas não serão obrigados a realizar os testes ou usar máscaras. Em relação ao público será feita uma recomendação para o uso, ao invés da obrigação. Porém, como por lá o uso de mascaras já é quase uma rotina mesmo antes da pandemia, podemos achar que isso não será problema. Mas a presença do público nos locais dos jogos já foi anunciada. Não ouvi nenhuma emissora de TV, aquelas que falaram contra a Copa América no Brasil, falar do assunto com preocupação, já que teremos atletas brasileiros.

DIFICULDADES

Apontados antes da bola rolar como favoritos disparados ao título da Série A do Campeonato Brasileiro estão encontrando sérias dificuldades no início da competição. Podemos citar os times do Grêmio, São Paulo e até mesmo o Atlético-MG e Palmeiras. Os dois últimos até aparecem próximos as primeiras posições, porém isso vem acontecendo a duras penas. Já os primeiros citados estão sufocados na zona do rebaixamento. Até mesmo o Flamengo, embora com dois jogos a menos em relação aos seus principais concorrentes, já andou tropeçando contra um time de pouco expressão. O alento é, o campeonato é longo e, dificilmente, as equipes conseguem manter a mesma pegada do início até o seu final. Aguardemos o tempo.

MALDADE

Tomei conhecimento, e conheço o espaço do campo, que tem um Campeonato de Master em Mossoró-RN rolando a bola para os velhinhos a partir das 9:00 nas manhãs de domingo. Isso é pura maldade com a turma que entrou na terceira idade. Rapaz, quem conhece sabe que o sol mossoroense castiga até aquele que fica na sombra, imagine você em campo aberto e, tentando correr. Teve um atleta comerciante que, na segunda tentativa de dominar a bola e sair jogando, desistiu e foi embora cuidar dos seus clientes. Esse sim, fez um bom negócio, pois corria sério risco de uma insolação. Minha gente, coloca esse jogo às 6:00 ou manda para o período da noite. Tenham piedade dos velhinhos metidos a atleta.

FINALISTA

Próxima de sua estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a Seleção Brasileira de Voleibol Feminino vai fazendo bonito na Liga das Nações. Independente do título, chega as Olímpiadas de Tóquio como uma das favoritas a medalha de ouro. Me atrevo a dizer. O time comandado por Zé Roberto vem voando e jogando o melhor do vôlei, por isso entra nos jogos como candidata a uma medalha, e que seja de ouro. Jogadoras, por exemplo, do nível de Nathália que recentemente saiu de uma contusão, mostrou que se recuperou total e tem sido decisiva na hora de definir um sete com suas batidas fortes ou mais técnica. Nossa torcida pelo vôlei do Brasil, finalista na Liga das Nações de Vôlei Feminino.

Rapidinhas

MARTA, a craque de sempre. Fez gol na Liga dos EUA do meio de campo. Vai disputar Jogos Olímpicos.

ZAGUEIRO Danilo Avelar não joga mais pelo Corinthians. Foi afastado depois de cometer ato de injúria racial.

FLAMENGO sente ausência dos jogadores que estão servindo suas seleções na Copa América. Rendimento caiu.