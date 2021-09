Toque Esportivo com Sérgio Oliveira

CT do Potiguar tomando forma

Por enquanto a apresentação vem apenas em forma de vídeo e fotos daquilo que será no futuro. Porém, sempre confiante nas ações, já podemos dizer que o Centro de Treinamento do Potiguar começa a tomar forma. São fotos e um vídeo bem interessante que já vai dando uma ideia ao torcedor do alvirrubro como ficará sua nova casa. Quem sabe, com esse tipo de marketing a turma comece a ganhar confiança e gosto, afinal será decisiva a participação do torcedor na realização do projeto. Aliás, falar em projeto, o trabalho é do arquiteto Junivan Feitosa. O torcedor, e demais curiosos pelo assunto, já pode acessar o site oficial do clube, o www.potiguardemossoro.com e conferir tudo. Eu confesso que fiquei surpreso, e foi uma boa surpresa, com o espaço sendo ocupado inclusive com lances de arquibancadas e amplo estacionamento, além dos dois campos para treinos e jogos, já que pretendem receber a presença do torcedor em maior número, com o projeto das arquibancadas. Enfim, renovo aqui meus votos que o sonho se concretize e, após algumas tentativas frutadas, finalmente o Potiguar possa ter seu próprio espaço de treino e não ficar na dependência de conseguir ou não uma parceria com um bom espaço para realizar o seu trabalho. Com o próprio CT, por exemplo, o clube poderá trabalhar com maios facilidade o projeto que vem realizando com as divisões de base. Até parcerias com clubes de grandes centros isso irá facilitar. Parabéns pelo projeto e sucesso em sua efetivação.

PORTÕES ABERTOS PARA O TORCEDOR

Começou a valer a reabertura dos portões para que o torcedor possa prestigiar os jogos de sua preferência. No Rio Grande do Norte isso já é possível tanto para o futebol indo aos estádios como também vale para quem acompanha o esporte amador nos ginásios nas modalidades de vôlei, handebol, basquete e futsal, entre outras. Mas, por enquanto, como forma de testar a situação ainda em período de combate ao novo coronavírus, essa liberação fica limitada em 30% da capacidade do estádio ou do ginásio poliesportivo.

Isso significa, por exemplo, que o torcedor poderá acompanhar os jogos do Campeonato Potiguar da Série B e, caso as prefeituras resolvam promover os Jogos Municipais Escolares ou o estado entenda que pode retornar com os Jern`s. Na portaria da Secretaria de Saúde Pública vem a determinação de que o público deverá apresentar comprovante de vacinação digital ou físico para confirmar que tomou as duas doses das vacinas usadas do Brasil, ou a dose única da Janssen. Além, só reforçando, na limitação dos trinta por cento da capacidade do local do evento. E não esqueça, use máscara e higienize as mãos com álcool em gel. O período de liberação começou a partir do 17 de setembro, sexta-feira última.

RENOVAÇÃO

Na sexta-feira, 17, depois da medalha olímpica, a seleção brasileira de futebol feminino retomou suas atividades jogando amistosamente contra a Argentina e venceu por 3 a 1. Porém o mais importante do que vencer as rivais foram as mudanças implementadas pela treinadora Pia Sandhage que, de uma só vez, colocou seis novas jogadoras no time titular. As próprias jogadoras mais antigas, digamos assim, a exemplo da atacante Debinha, já chamada de “Debigol”, concordou com as alterações. Segundo ela a equipe brasileira estava precisando de renovação e é isso que será feito a partir de agora. O primeiro grande teste será na Copa América, competição que também classifica para a Copa do Mundo da categoria. Torçamos que o caminho esteja certo e, em pouco tempo, possamos também festejar títulos internacionais com a seleção feminina.

DECISÃO

O tema ainda é futebol feminino, porém mudando o cenário para a base, espaço no qual tudo começa. No tópico anterior escrevemos sobre seleção brasileira, agora quero me reportar a decisão do futebol feminino no Campeonato da Maisa, zona rural de Mossoró/RN, entre as equipes da Bio Divas X Veteranas. Um trabalho que merece a atenção de todos nós, afinal é uma categoria que ainda requer apoio, seja do torcedor ou dos investidores. Por isso, por mais simples que seja, qualquer iniciativa deve receber destaque para que sirva de exemplo. Como é o bom exemplo de Josué Araújo que mantem vivo o sonho de sua Escola de Arbitragem, presente no campeonato e na decisão com a equipe formada pelos árbitros Sargento Bezerra, Rosinaldo Augustinho e o próprio Josué.

MIMIMI

E o “mimimi” dos concorrentes não param contra o time do Flamengo. Agora quem resolveu atacar o clube carioca que vem ganhando praticamente tudo desde o ano de 2019, um diretor do Grêmio, taxando o rubro-negro de clube sem ética. A declaração é atribuída ao diretor jurídico do tricolor gaúcho, Nestor Hein, por conta da presença do torcedor nas arquibancadas assegurada por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Liminar inclusive que já foi derrubada, já que existiu um movimento da própria CBF e de 17 clubes contrários a decisão que beneficiava o Flamengo. Amigo, reclame da legislação, ou melhor, da decisão que permitiu. O clube ou qualquer outra pessoa tem o direito de recorrer ao que julgar ser o melhor para a sua vida. Chega de “mimimi” e vão se organizar para se tornar um time vencedor. No final, é apenas isso que incomoda, o sucesso do outro.

SENSAÇÃO

Já tem gente torcendo o nariz e dizendo que, “Esse Potyguar de Currais Novos não é isso tudo”. Amigo, não importa se a qualidade tática e técnica não é de encher os olhos, melhor seria se fosse assim, mais o que vale nesse momento em um campeonato curto como é a Série B potiguar, o time vem vencendo. Futebol é resultado e, em dois jogos o tricolor do Seridó já acumula duas vitórias e a liderança do Grupo A. Pronto, isso é fato e o que realmente interessa para quem pensa em conquistar a única vaga disponível na Série A do próximo ano. Nesse momento o recado é o seguinte – Os outros que corram atrás do Potyguar de Currais Novos. A nossa aposta antes da bola rolar, e eu dizia que era uma previsão teórica, vinha sendo no time do MEC, isso em razão da boa estrutura de trabalho que a diretoria ofereceu a sua comissão técnica e jogadores, porém ainda não vingou, principalmente no quesito finalização. Mas, foram apenas duas rodadas e ainda tem tempo para recuperação daqueles que estão distante da liderança.

UTI

Mais uma vez o ex-jogador Pelé teve que retornar a UTI – Unidade de Terapia Intensiva, do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Desta vez o motivo foi excesso de sonolência e inchaço abdominal por causa de refluxo. Porém, apesar do susto devido ao tempo em que se encontra internado e havia a possibilidade de receber alta, médicos e familiares vieram a público informar que tudo não passa de precaução. Principalmente pela idade avançada, chegando próximo dos 83 anos que serão completados no próximo 23 de outubro. Em todo Brasil seguem as correntes de orações pela recuperação do Rei Pelé do futebol mundial.

Rapidinhas

PRESSÃO no São Paulo. Querem outro goleiro para substituir Volpi. Realmente, tem falhado com frequência.

MEDINA, primeiro surfista brasileiro tricampeão do mundo. Excelente, nas Olimpíadas foi prejudicado pela arbitragem.

JÁ teremos público também nos jogos da Série B do brasileirão. Tudo liberado.

UM ponto importante na renovação da seleção brasileira feminina, a experiente Marta, 34 anos, vai continuar.

