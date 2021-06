TOQUE ESPORTIVO: CBF – CASA DOS HORRORES

Com motivos de sobra, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), vem sendo chamada de “casa dos horrores”. A cada passo que é dado na entidade se toma um susto enorme. Já lembraram até um brinquedo existente na Disney no qual você entra em um carrinho e, até o fim do trajeto, são vários os sustos. Só tem um detalhe, na Disney tudo é fantasia, bem diferente dos horrores que são encontrados na entidade que deveria ser exemplo ao organizar e representar o futebol brasileiro dentro e fora do país. Além dos presidentes afastados, tem um inclusive que ficou preso em um país sem o direito de voltar ao Brasil, e agora mais recente o outro respondendo por assédio sexual, surge uma nova fase dos assombros. Como no ambiente da entidade ninguém parece ser amigo e confiar no outro, o novo comando resolveu contratar uma empresa para rastrear possíveis escutas escondidas na sede da CBF e, adivinhe o que aconteceu? Pois é, encontraram escutas, por enquanto, na sala de reuniões da entidade e na sala de um dos diretores. Ambiente altamente contaminando, mais parecendo coisa da máfia italiana ou poderoso chefão. Meus Deus, é esse povo que comanda o futebol e, particularmente, a Seleção Brasileira, já que no Brasil a organização local fica por conta das federações, em termos de competições. Talvez seja nesse momento que alguns dirigentes tentam se agarrar e levar adiante a proposta de uma Liga, com clubes previamente definidos, e ela fique responsável pela competição nacional. Mesmo assim ainda sobra a seleção nas mãos da CBF, a casa dos horrores, com essa agente toda. Foi por isso que na coluna anterior eu escrevi: Salvem a Seleção!

SEGUNDA DIVISÃO NO RN

A Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF) já começou a discutir a realização do Campeonato Estadual da Série B 2021, competição de acesso a divisão principal para o próximo ano. Entre as novidades que confirmaram presença na reunião da quinta-feira, 17, destacamos o Potyguar de Currais Novos. Vocês lembram, esse é com “Y”. Os torcedores da equipe seridoense estão animados mesmo que, por enquanto, tenham que acompanhar tudo distante do estádio Coronel José Bezerra, “O Bezerrão”.

Outros nomes que estarão na disputa, por exemplo, o Mossoró Esporte Clube, o “MEC”, que já participou da primeira divisão e agora tenta o seu retorno sob o comando do presidente João Dehon que também já presidiu o Baraúnas. Por falar no tricolor, esse também mandou representante para a reunião. Juntando-se ao rebaixado Palmeira, a previsão é de uma segundona forte, bem disputada na atual temporada. Sobre a presença do Palmeira, apesar de rebaixado esse ano, o regulamento estranho já permite a participação do time de Goianinha.

INTERCOPA

A Eurocopa 2020, que vem sendo disputada agora em 2021, bem que poderia ser chamada de “Intercopa”, já que não reúne apenas atletas do continente europeu. Algumas seleções estão, digamos assim, batizadas por jogadores de outras nacionalidades. Só brasileiros eles estão presentes em número de sete. E não é conta de mentiroso, como falamos entre nós. A Itália, anotem, é a recordista com três compatriotas. Temos ainda brasileiros nas seleções da Espanha, Portugal, Rússia e Ucrânia. Sem talento próprio, algumas seleções vão se transformando em verdadeiras “confrarias” internacionais. Parecem até uma reunião da ONU.

DESAFIO

A temporada tem sido de desafios e superação para o time do ABC. Já aconteceu na Copa do Brasil quando foi obrigado correr atrás para reverter um placar desfavorável contra a Chapecoense, e conseguiu. Agora, no Campeonato Estadual, o alvinegro voltou a perder no jogo da ida para o time do Globo, 2 a 1, e fica na obrigação de vencer no segundo e último confronto, programado para o seu campo, estádio Frasqueirão. Ao time de Ceará-Mirim o empate lhe garantirá o inédito título de campeão estadual, e assim irá se juntar ao Potiguar, Baraúnas, Corinthians de Caicó e ASSU que já alcançaram essa meta como representantes do interior.

ACORRENTADAS

O negócio anda mesmo sem controle no futebol brasileiro. Vejam a que ponto chegamos. Depois da confusão na final da Copa do Nordeste entre Ceará e Bahia, os dois times se reencontram novamente no Castelão, em Fortaleza, desta vez pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Acontece que, as cadeiras próximas ao campo foram acorrentadas. Na briga da final da Copa do Nordeste um jogador se armou de cadeira para agredir um adversário. Vejam que o nível anda baixo e, só lembrando, tudo isso sem torcedor no estádio, só os jogadores e as comissões técnicas dos dois times. Resumindo, ninguém é inocente na violência que se espalha no futebol. Junte com esse o texto de abertura do Toque Esportivo.

LIDERANDO

O voleibol brasileiro vai muito bem nos jogos que antecedem as Olimpíadas de Tóquio. Na disputa da Liga das Nações a seleção masculina lidera de forma isolada a competição que está acontecendo na cidade de Timini, na Itália. Em seu último jogo venceu a Austrália pelo placar de 3 a 0, com parciais nos sets de 25/17, 25/22 e 25/11. O próximo compromisso, a quinta e última rodada desta fase, será na segunda-feira, 11:30 horário de Brasília, justamente contra os donos da casa, a seleção da Itália. Após os italianos o Brasil terá pela frente Alemanha e Rússia, certamente para sacramentar a classificação e avançar a semifinal.

CONVOCADOS

Depois de muita discussão saiu a relação dos jogadores convocados para a Seleção Olímpica do Brasil. Como já havia antecipado, o PSG não liberou Neymar e esse ficou de fora da lista. Do Flamengo, apesar da relação com quatro, foram chamados dois, Gerson e Pedro. Uma novidade foi a convocação do experiente lateral Daniel Alves, 38 anos. Como podemos observar, aquela história de levar só jogadores com no máximo 23 anos acabou de vez, o pensamento é em título mesmo. No caso, medalha. Foram chamados oito jogadores que atuam no exterior e mais dez que jogam em clubes no Brasil. Lembrando que não é data Fifa e os clubes não são obrigados a liberar seus atletas.

Rapidinhas

GP de Fórmula 1 em novembro, em São Paulo, será aberto ao público. Ingressos estão sendo vendidos.

FLAMENGO segue no prejuízo com seus jogadores nas seleções. Brasileirão não será suspenso.

JOGÃO no domingo, 20, América e ABC pelo Campeonato Brasileiro da Série D.