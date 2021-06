TOQUE ESPORTIVO – A BOLA NERVOSA DE TITE

Você já ouviu falar em bola de futebol nervosa? Pois é, essa é mais uma das tiradas do treinador da Seleção Brasileira, Tite. Em uma entrevista ele se queixou que jogadores que atuam na Europa estão encontrando dificuldades para jogar em alguns dos campos utilizados na Copa América, em território brasileiro. Diz que o gramado é ruim e a bola fica nervosa, atrapalhando, segundo ele, a boa fluência da partida. Aproveitando a deixa, eu digo, nervosos estamos nós os torcedores do Brasil. Lembro do treinador Jair Pereira, do Cruzeiro, após a partida contra o Botafogo no Nogueirão, em Mossoró, pelo Campeonato Brasileiro. Uma partida comprada pela corajosa agência Caby Pubiclidade. Depois do confronto alguns jogadores do time mineiro se queixavam do campo e o técnico disse: “O campo é bom, meu time é que não jogou nada”. Bem que o treinador da seleção poderia usar da mesma seriedade e, digamos, honestidade e reconhecer que a seleção não vem jogando um futebol capaz de nos fazer acreditar em uma campanha positiva na próxima Copa do Mundo. Vencer na América do Sul é quase uma obrigação, dado o baixo nível técnico e tático das equipes. Acho até que o treinador Tite não tem tempo suficiente para treinar e arrumar taticamente seu time, porém querer culpar apenas o campo e dizer que a bola anda nervosa, não é nada justo com a inteligência das outras pessoas que estão vendo uma seleção mediana, sem maiores perspectivas de sucesso no Qatar.

MOSSOROENSE NO TÍTULO DO GLOBO

O time do Potiguar não chegou as finais do Campeonato Estadual 2021, porém tinha mossoroense no título do Globo FC. “Quando Deus tem algo preparado, não há nada que impeça”. Essa declaração é do treinador campeão e mossoroense, Hugo Chacon. Na sequência, diante das adversidades que cercaram a partida contra o ABC, ele disse que Deus pega o pequeno e transforma em grande para confundir aqueles não compreendem a vontade e o desejo dele.

Foi assim, como muito trabalho e movido pela fé, que Hugo Chacon encarou a sua carreira de treinador de futebol. E não foi longe, já tem passagem pelo Alecrim e agora campeão pelo Globo, ou seja, mostrando que santo de casa também opera milagres. Assim como Renatinho Potiguar que agora tem sua grande oportunidade assumindo o América, é chegado o momento de outros clubes também observar com carinho e respeito o trabalho de Hugo Chacon, prata da casa que surge com um trabalho sério e competente de treinador. Votos de sucesso ao conterrâneo.

VOLEIBOL

Mais uma vez citando aqui no Toque Esportivo o voleibol brasileiro que chega aos Jogos de Tóquio cheio de moral. As duas categorias, feminino e masculino, chegaram as finais da Liga das Nações. Como escrevi em coluna anterior, independente da conquista ou não do título nesta competição, o importante é a moral que ganha o grupo. A certeza de que chega no Japão para os Jogos Olímpicos em condições de brigar por medalha. Claro, toda nossa torcida e o desejo dos próprios atletas, que essa ao final seja dourada. Seria uma enorme surpresa o Brasil retornar sem medalha no vôlei. Os dois grupos estão em alto nível de competitividade.

COMPORTAMENTO

O Vasco, que é um time gigante do futebol brasileiro, não pode ter comportamento pequeno. O time perde a partida e jogador é expulso de forma infantil e, o seu comando, técnico e administrativo diz apenas que vão conversar e saber o que aconteceu. Não pode ser assim, tem que cobrar exigindo empenho e seriedade para sair ainda em 2021 da Série B do Campeonato Brasileiro. Vejam o exemplo do Flamengo quando Diego Ribas bate de frente com Gabriel Barbosa ou, publicamente, o treinador Rogério adverte Pedro por reação ao ser substituído. Isso sim faz um time campeão, pois mantém o foco no clube, e não no pessoal do atleta. Os bons exemplos devem ser seguidos e o Vasco é grande para se comportar pequeno.

TREINADOR

Já que no comentário sobre a presença de um mossoroense no título do Globo eu citei o treinador Renatinho Potiguar, vou explicar melhor. A exemplo de Hugo Chacon, técnico do time campeão que é prata da casa, o novo treinador do América de Natal, Renatinho Potiguar também é mais um norte-rio-grandense que tem a oportunidade de seguir a carreira assumindo um grande clube do futebol local. Ele inclusive, na época de atleta, já defendeu o próprio América, do qual agora se torna técnico. Leva uma vantagem que se soma a sua competência profissional, conhece o ambiente do alvirrubro. Lembro que Renatinho começou o trabalho que levou o Globo de Ceará-Mirim ao título estadual. Tem talento para o cargo.

REUNIÃO

Os clubes interessados em disputar a Série B do Campeonato Potiguar voltam a se reunir na segunda-feira, dia 28 de junho. Será o segundo encontro para definir quem participa, o período e como será a disputa. A partir das 15h, na sede da Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF) esses temas serão debatidos. Na primeira reunião estavam presentes representantes de 16 equipes, entre eles o Baraúnas, Mossoró Esporte Clube, Potyguar de Currais Novos, Corinthians de Caicó e até representantes do Visão Celeste, alguns deles presos recentemente em uma ação do Ministério Público na cidade de Parnamirim. Resta saber se continua o interesse pelo estadual de futebol que vale uma vaga na Série A em 2022.

POSTURA

Logo que escrevi a nota sobre o comportamento da comissão técnica e direção do Vasco em relação aos atos de indisciplina, vejam o que encontrei. Situação parecida ocorreu na Chapecoense e, diferente do comportamento dos cariocas, a direção do clube de Santa Catarina, já puniu o jogador. Bruno Silva foi afastado por alguns dias após agredir jogador do Internacional em partida da Série A do brasileirão. O próprio atleta, usando suas redes sociais, reconheceu o erro, pediu desculpas aos colegas de clube e ao companheiro de profissão, prometendo refletir no período do afastamento para não repetir o gestor negativo. Isso impõe disciplina e comando, sem ser radical ou ditador. São regras que precisam ser respeitadas.

Rapidinhas

O meia Vidal, da Seleção do Chile, volta a declarar seu desejo de jogar no Flamengo. Faz tempo que fala no assunto.

DEFINIDAS as 20 equipes que disputarão a Copa do Nordeste 2022. Globo, campeão potiguar, entra na fase principal.

INFELIZMENTE tudo caminha para mais um ano sem os Jogos Escolares do RN.