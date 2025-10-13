Tonelada de maconha na Grande Natal: 1º suspeito foi preso ao retirar droga em transportadora

A Justiça converteu em prisão preventiva a prisão em flagrante de três homens que estavam com mais de 1 tonelada de maconha na cidade de Parnamirim, na Grande Natal. A Polícia Civil e a Receita Federal apreenderam na sexta-feira (10) a carga.

A prisão preventiva mantém os suspeitos presos antes do julgamento e não tem previsão de data para se encerrar.

O primeiro suspeito foi detido quando tentava retirar parte da carga de uma transportadora, segundo a Polícia Civil, que detalhou a operação nesta segunda-feira (13).

“Um deles em específico, que retiraria a droga, foi preso em flagrante no ato de retirada da transportadora. Já havia anotações do tráfico de drogas [contra ele]. Então, isso reforçou os elementos que nós já tínhamos, junto com a Receita Federal, elementos de inteligência e de investigação de que essa carga retirada seria ilícita”, explicou o delegado Lucas Andrade.

Os outros dois suspeitos foram detidos guardando a carga em uma residência em Parnamirim – a droga estava prestes a ser enterrada no momento da prisão.

“Um deles também já tinha anotações por tráfico de drogas, que reforçava ali a reincidência e os maus antecedentes desses indivíduos que foram presos, respondendo agora por tráfico e associação”, completou o delegado.

A primeira parte da carga foi encontrada em uma transportadora após análise de um cão farejador.

“Nós usamos o nosso cão de faro, que foi até o local e identificou que na verdade essa mercadoria era droga, era maconha que estava chegando para para o Estado”, explicou o delegado da Receita Federal, Maurício Santos.

“A partir daí, a Polícia Civil já estava participando e fazendo algumas diligências e identificou, que haveria também a possibilidade de ter mais drogas. E aí foi a segunda etapa da operação que identificou o novo volume de cargas que já tinha passado na transportadora”, completou.

No fim de setembro, uma outra operação da Polícia Civil e da Receita Federal apreendeu 1,2 tonelada de cocaína no bairro da Redinha, em Natal.

Segundo a Polícia Civil, o nome da operação desta sexta, “Duplo Impacto”, fez referência também à anterior: por se tratar da segunda grande apreensão de mais de uma tonelada de drogas realizada em menos de 10 dias pelos órgãos.