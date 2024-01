TJRN prorroga até 31 de janeiro prazo para habilitação dos credores interessados em participar do Acordo Direto

A Divisão de Precatórios do Tribunal de Justiça do RN e a Procuradoria-Geral do Estado prorrogaram o prazo para habilitação dos credores interessados em participar do Acordo Direto (Edital nº 01/2024). Agora, os credores de precatórios, inscritos perante o TJRN, que tenham como ente devedor o Estado do Rio Grande do Norte e demais entidades estaduais submetidas ao regime especial de pagamento de precatórios, podem manifestar, até às 18h do dia 31 de janeiro de 2024, próxima quarta-feira, o interesse em conciliar seus créditos por meio de Acordo Direto com o Estado.