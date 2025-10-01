TJRN mantém indenização contra Caern por carro que ficou submerso em Mossoró

Ao analisar o processo, o juiz João Pordeus, convocado para relatar o acórdão, apontou, inicialmente, ao analisar as provas dos autos, que “restou evidenciado que a vala havia sido aberta pela ré para realização de serviços na rede de esgoto da cidade, bem como que não havia isolamento e sinalização no local onde o veículo afundou, a qual somente foi providenciada em momento posterior ao acidente”.