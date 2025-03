TJRN mantém inconstitucionalidade em lei que criou cargos públicos em Mossoró

“E, apesar do texto constitucional estadual não fazer referência expressa à especificação das atribuições, esta circunstância é primordial à criação de cargos públicos, porque lhes é inerente”, esclarece a relatora, desembargadora Berenice Capuxú, ao ressaltar que os Embargos pretenderam, na verdade, a rediscussão da matéria de mérito, o que não é possível na atual via processual, conforme jurisprudência da Corte potiguar, com destaque de precedente do Superior Tribunal de Justiça.