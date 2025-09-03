TJRN define primeira lista tríplice exclusiva para mulheres em vaga de desembargadora

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN) definiu, na sessão do Pleno desta quarta-feira 3, a primeira lista tríplice exclusiva para mulheres destinada ao cargo de desembargadora.

A medida segue a Resolução nº 525/2023, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que criou ação afirmativa de gênero para ampliar a participação de magistradas nos tribunais de 2º grau.

Foram escolhidas pelo critério de merecimento as juízas Martha Danyelle Sant’Anna Costa Barbosa, com 94,13 pontos, Suely Maria Fernandes Silveira, com 93,26 pontos, e Patrícia Gondim Moreira Pereira, com 92,90 pontos.

Enquanto se definia a ocupação da vaga de desembargadora, o juiz Luiz Alberto Dantas Filho foi convocado e assumiu a função temporariamente por meio da Portaria da Presidência nº 389, publicada em 21 de fevereiro de 2025.