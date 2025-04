TJRN decide que Estado terá que repassar recursos de saúde em atraso para município

“Nesse passo, não se pode deixar de reconhecer que a Política Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica é, por força do que se depreende do artigo 6º, inciso I, alínea ‘d’, da Lei Federal n. 8.080/90, parte integrante da Política Nacional de Saúde e possui a finalidade de garantir a todos o acesso aos medicamentos necessários, seja interferindo em preços, seja fornecendo gratuitamente as drogas de acordo com as necessidades”, pondera o desembargador Cláudio Santos, relator do processo.