Tite reencontra o Corinthians em momento de maior pressão no Flamengo

Nome histórico do Corinthians, Tite enfrentará o ex-clube pela primeira vez, neste sábado (11), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O reencontro com o Timão acontece no momento de maior pressão sob o treinador no comando do Flamengo desde outubro de 2023. A bola rola às 16h (de Brasília) no Maracanã.

Campeão invicto do Carioca, o Flamengo tem apresentado um resultado abaixo do esperado desde então. Tite e os jogadores admitem o “momento ruim”, mas o técnico, nas últimas partidas, não conseguiu solucionar os problemas identificados por ele mesmo. Com uma vitória nos últimos seis jogos, a equipe está pressionada.

Desde que foi contratado, Tite foi questionado sobre a compatibilidade do seu estilo de jogo e o DNA rubro-negro, que preza por um jogo ofensivo. Diversas vezes o técnico rechaçou a fama de ‘retranqueiro”. Com a queda de desempenho recente, o tom das críticas voltou a aumentar.

Após a derrota para o Palestino, Tite deu respostas curtas em sua entrevista coletiva, assumindo a responsabilidade e citando ajustes táticos e técnicos e até perda de confiança do time.

O “não” ao Corinthians em 2023

Antes de assumir o comando do Flamengo, em outubro de 2023, Tite foi alvo do Corinthians na última temporada. Em abril, após a saída de Cuca, o clube paulista tentou contratá-lo.

Na época, Tite recusou o convite e reforçou a intenção de ter “o ano sabático” após deixar a Seleção Brasileira ao término da Copa do Mundo de 2022.

O técnico também tinha intenção de trabalhar no futebol europeu, mas acabou por aceitar a proposta do Flamengo, ainda em 2023, a fim de antecipar o trabalho de 2024.

O retrospecto contra o Corinthians

Entre 1997 e 2009, Tite teve o Corinthians como adversário 13 vezes por Juventude, Grêmio, São Caetano, Atlético, Palmeiras e Internacional.

O retrospecto do treinador é positivo diante do clube paulista: foram sete vitórias, dois empates e quatro derrotas, com 21 gols a favor e 13 gols contra.

Reencontro adiado

O Flamengo oficializou a contratação de Tite no dia 9 de outubro de 2023, dois dias após o empate em 1 a 1 com o Corinthians, pelo Brasileirão do ano passado.

Apesar do anúncio posterior ao jogo, o acerto com o técnico já estava concretizado há alguns dias.

Tanto Tite quanto o Flamengo negam que a chegada tenha sido “adiada” para que a estreia não acontecesse justamente contra o ex-clube na Neo Química Arena.