Tibau terá a 1ª Feira Cultural com o tema: “Discriminação Racial: A diversidade cultural entre suas etnias”

A Prefeitura de Tibau, por meio dos equipamentos do CRAS e Cadastro Único, promove a 1ª Feira Cultural com o tema “Discriminação Racial: A diversidade cultural entre suas etnias”. O evento acontece no dia 28 de março, na praça central da cidade.

A programação conta com apresentações artísticas, palestras, exposições de artesanato, culinária e manifestações culturais de diferentes etnias. Além disso, haverá também uma roda de conversa com convidados especiais para discutir sobre a importância da valorização da diversidade cultural em nosso país.

A organização da Feira Cultural ressalta que o evento é aberto ao público e ocorrerá no dia 28 de março de 2022 na Quadra de Esportes Santa Terezinha, às 17 horas.