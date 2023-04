Tibau: Semana de conscientização do autismo iniciou neste sábado com o evento Abril Azul

O evento contou com a presença da Prefeita Lidiane Marques, vereadores, professores de escolas municipais e particulares, conselho tutelar, CRAS, CREAS, entre outros, e pretende destacar a importância da conscientização sobre o autismo, e fortalecer o engajamento de todos para uma melhor inclusão das pessoas que são diagnosticadas com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

O Conselho Tutelar e o CRAS esteve para oferecer apoio e suporte aos familiares, já que o autismo pode afetar diretamente a vida familiar e social das pessoas diagnosticadas.

Com o início das atividades, o objetivo da semana de conscientização sobre o autismo é sensibilizar a população sobre a importância da inclusão de pessoas diagnosticadas com TEA, para que a sociedade possa entender melhor sobre as dificuldades enfrentadas por essas pessoas, e assim, garantir o respeito aos seus direitos. As atividades da semana continuam até o próximo domingo, com palestras, cursos e eventos sobre o tema.