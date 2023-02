Tibau realiza entrega de financiamento do programa microcrédito a empreendedores

Na manhã da terça-feira, 7, os empreendedores da cidade de Tibau participaram da assinatura dos contratos e da liberação dos financiamentos do Programa de Microcrédito do Empreendedor – PME, da Agência de Fomento do Rio Grande do Norte (AGN-RN).

A Prefeitura de Tibau realizou, ao todo, a entrega do valor total de R$109 mil, que será injetado para impulsionar o comércio local.

O Microcrédito Empreendedor é uma linha de crédito subsidiado e oferecido pela AGN/RN e que tem como objetivo apoiar o empreendedorismo potiguar através de ações de mobilização, apoio financeiro, voltados para ocupação e renda com sustentabilidade nos diferentes setores da economia.



Lidiane Marques, Prefeita do município, ressalta a parceria como importante ação para a fomentação do desenvolvimento e geração de emprego e oportunidades.