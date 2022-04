Tibau foi sede do I Seminário DEL Turismo

Os impactos positivos do Programa de Desenvolvimento Econômico Local – DEL Turismo no município de Tibau na Costa Branca do RN, foram tema do 1º Seminário DEL Turismo, realizado nesta semana, na Câmara de Vereadores do município. O evento contou com a participação de autoridades e representantes do trade turístico da região.

O coordenador regional do DEL, Marcelo Milito, destacou sobre o objetivo final do programa, que atua com foco em promover a excelência em organização turística, harmonizando a sustentabilidade e o turismo responsável, citando o prêmio Sustainable Top 100 Destinations, concedido pela fundação holandesa Green Destinations, como um dos frutos do DEL no município.

“ Já no primeiro ano de implantação do DEL em Tibau, o município conquistou um lugar em um ranking mundial sobre práticas sustentáveis, com o Green Destinations. Graças ao trabalho que é desenvolvido no programa, os modelos de gestão pública e privada nas localidades onde tem sido implantado, trazem resultados que criam diferenciais competitivos e colaboram para o desenvolvimento da atividade turística local com a divulgação internacional do nosso estado”, afirmou.

A programação do evento contou com apresentação do cronograma e resultados pela equipe técnica do Senac, exposição de artesanato local e a entrega da versão preliminar do PMT – Plano Municipal do Turismo à prefeita Lidiane Marques. Além dos citados, participaram do evento, o gestor regional do Senac Mossoró, Assú e Caicó, Benjamin Garcia e da secretária de turismo de Tibau, Madeline Félix.

O Programa de Desenvolvimento Econômico Local é uma metodologia inspirada no modelo alemão para gestão do desenvolvimento local. O Programa foi implantado no Rio Grande do Norte por meio de uma parceria entre a Fecomércio RN, FASISC-SC, Federasul-RS, Ministério Federal para a Cooperação e o Desenvolvimento da Alemanha e as entidades empresariais alemães BBW e SEQUA.

Com adaptações focadas no fortalecimento do turismo local, a iniciativa oferece um intercâmbio de conhecimentos entre os municípios do RN e a Alemanha, além de promover treinamentos focados no desenvolvimento de ações voltadas à sustentabilidade e governança municipal de cada destino turístico. Desde sua implantação no RN, em 2019, sete municípios potiguares já aderiram ao DEL: São Miguel do Gostoso, Tibau do Sul, Parnamirim, Galinhos, Assú, Tibau e São José de Mipibu.