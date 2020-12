Tibau emite decreto cancelando queima de fogos no réveillon e proibindo festas privadas

A Prefeitura de Tibau divulgou neste sábado (12), decreto cancelando a tradicional queima de fogos na virada do ano na chamada “Pedra do Chapéu” como uma forma de evitar o aumento da transmissibilidade do Coronavírus na cidade-praia.

“Fica cancelada a tradicional queima de fogos custeada pelo Poder Público Municipal na virada do ano, costumeiramente realizada na pedra do chapéu (beira-mar) deste Município, com a finalidade de evitar aglomerações de pessoas”, informa o Decreto que também informa que haverá um reforço na fiscalização quanto às medidas de segurança quanto ao uso de máscara, distanciamento social e outros mecanismos de proteção.

Também estão proibidos eventos, shows ou festas que promovam aglomerações, tanto públicas como provadas. Os estabelecimentos comerciais que desobedecerem às determinações sanitárias impostas pelo Decreto, poderão ser penalizados com medidas administrativas, como a suspensão do alvará de funcionamento.

LEIA DECRETO NA ÍNTEGRA: