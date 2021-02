Tibau, Areia Branca e Florânia terão parada no abastecimento na próxima semana

As cidades de Tibau e Areia Branca, na região Oeste e Florânia, na região Seridó, terão parada no abastecimento na próxima semana, em mais uma etapa de adequação dos sistemas da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) ao mercado livre de energia. Em Tibau, a parada será na terça-feira (23); em Areia Branca, na quarta-feira (24); e em Florânia, na quarta-feira (25). Em todos os locais, o tempo máximo de parada é de 12 horas, indo das 7h às 19h.

Em Tibau e Areia Branca, os equipamentos a serem adequados, em parceria com a companhia de energia elétrica, são poços tubulares. A suspensão no abastecimento de Florânia, por outro lado, será para adequação nas estações de bombeamento 2 e 3 do Sistema Produtor Integrado Serra de Santana.

Após a conclusão dos serviços em cada cidade, os sistemas são religados, mas são necessárias 48 horas para normalização do abastecimento em todas as áreas.

CRONOGRAMA

Dia 23/02/21 – PT 02 – Tibau – 07h às 19h

Dia 24/02/21 – PT 02 – Areia Branca – 07h às 19h

Dia 25/02/21 – EB2 e EB3 SPI Serra de Santana – Florânia – 07h às 19h