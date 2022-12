Tibau anuncia atração principal do tradicional Réveillon da Paz

A Prefeitura de Tibau, por meio da Secretaria de Turismo, anunciou a cantora católica Dani Sunali como atração principal para o Réveillon da Paz 2023. O evento acontecerá na Praia de Tibau, divisa com Ceará, na Pedra do Chapéu.

O Réveillon da Paz proporciona o ambiente ideal para aqueles que buscam uma virada de ano especial, com momentos de oração e adoração em gratidão ao ano que se encerra. Além da atração religiosa, a festa contará com uma belíssima queima de fogos para marcar a virada do ano com muita animação.