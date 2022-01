Testes práticos de direção veicular serão realizados em 25 cidades do interior

A partir do dia 31 de janeiro, 25 cidades do interior do Rio Grande do Norte receberão as equipes do Departamento Estadual de Trânsito do RN (DETRAN/RN) para a realização dos testes práticos de direção veicular. O ciclo de exames será realizado em vinte dias e começa com os municípios de Umarizal e Patu.

A Coordenadoria de Registro de Condutores do Detran/RN informa que entre os dias 31 de janeiro e 25 de fevereiro serão aplicados uma média de 6 mil testes práticos de volante em todo RN, sendo 2 mil no calendário itinerante nas cidades do interior. Quase todas as regiões do estado serão beneficiadas com essa ação.

O cronograma de testes de direção veicular foi planejado considerando a necessidade de atender os principais municípios de cada região bem como receber os usuários das cidades próximas. Os candidatos já foram considerados aptos no teste psicológico e na avaliação médica.

Da mesma maneira, para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), os alunos que farão os testes já cumpriram carga horária com aulas práticas e teóricas nos Centros de Formação de Condutores, necessitando apenas da aprovação no exame de volante para terem direito à CNH.

Além do calendário de testes de direção veicular itinerante pelas cidades do interior do RN, o Detran realiza diariamente avaliações com equipes de examinadores fixas nos municípios de Natal e Mossoró.

Confira o cronograma de testes práticos:

31/01 – Umarizal e Patu

01/02 – Pau dos Ferros

02/02 – São Miguel e Alexandria

03/02 – Apodi

04/02 – Caraúbas

07/02 – Assú

08/02 – Angicos

09/02 – Alto do Rodrigues, Macau e Guamaré

10/02 – Santa Cruz

11/02 – Jaçanã

14/02 – Extremoz

15/02 – São Paulo do Potengi

16/02 – Nova Cruz

17/02 – Passa e Fica

18/02 – Goianinha

21/02 – Parelhas

22/02 – Acari

23/02 – Jardim do Seridó e Jucurutu

24/02 – Currais Novos

25/02 – Lagoa Nova