Testes da adutora Apodi-Mossoró são iniciados no trecho entre Sítio Carrasco e Mossoró

O Governo do RN, através da Caern iniciou os testes da adutora Apodi-Mossoró. A tubulação assentada no trecho entre o Sítio Carrasco, em Apodi, e a segunda maior cidade do Estado está sendo operada de forma experimental. A previsão é que os testes ocorram durante os próximos meses. Como é um sistema novo, e de grande porte, precisa passar por ajustes até que esteja funcionando dentro da normalidade esperada e seja incorporado à rotina operacional da cidade.

O sistema Apodi-Mossoró foi projetado para enviar, quando estiver operando em sua capacidade plena, até 1,1 milhão de litros por hora. O envio em sua totalidade será garantido com a entrada em operação do reservatório do bairro Bela Vista, que estará pronto no primeiro semestre de 2026.

Nesta fase atual da obra, a adutora Apodi-Mossoró recebeu o investimento de R$ 82 milhões. Ela vai assegurar água para a segunda maior cidade do Estado, oferecendo garantia hídrica e diminuindo a dependência dos poços.