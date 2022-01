Testes covid estão sendo feitos em moradores e veranistas de Tibau

Neste período do ano, as cidades litorâneas costumam ficar lotadas. Um exemplo disso é a cidade de Tibau, que tem cerca de 5 mil habitantes e nesse mês de janeiro chega a receber mais de 100 mil pessoas. Diante do aumento do fluxo, todos os cuidados precisam ser redobrados, especialmente pela situação pandêmica que tem se agravado nos últimos dias.

A Prefeitura Municipal de Tibau informou que vem realizando a testagem de Covid-19 nos moradores do município bem como na população denominada flutuante que são os veranistas, e somente na segunda-feira, 17, foram realizados 30 testes Swab nasal.

A secretária municipal de saúde, Márcia Cristina Alves informou que o município de Mossoró fez a doação de 675 testes para Tibau, tendo em vista o grande número de veranistas na cidade que são de Mossoró.

O objetivo é ampliar o número de pessoas testadas e, em havendo a confirmação, acompanhar a evolução e buscar a adesão do paciente ao isolamento domiciliar, com acompanhamento familiar para evitar a disseminação do vírus.

“Não se justifica o município ter testes e não atender a quem se encontra na cidade e procura pelo serviço. O custo com a saúde é muito elevado, mesmo assim, a prefeitura não mede esforços para garantir atendimento e medicação. Levando-se em consideração a vida, a pessoa humana ”, disse a secretária.