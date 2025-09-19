Teste para diagnóstico de autismo aos 16 meses será oferecido no SUS

Profissionais da atenção primária passarão a realizar o teste de triagem que detecta sinais de transtorno do espectro autista (TEA) em todas as crianças com idade entre 16 e 30 meses, como parte da rotina de avaliação do desenvolvimento. A medida integra a nova linha de cuidado para TEA lançada nesta quinta-feira 18 pelo Ministério da Saúde.

Segundo a pasta, a expectativa é que as intervenções e estímulos ocorram antes mesmo do diagnóstico fechado. “A atuação precoce é fundamental para a autonomia e a interação social futura”, informou o ministério em nota.

que complementem o trabalho das equipes multiprofissionais. “Com isso, busca-se reduzir a sobrecarga das famílias e promover vínculos afetivos mais saudáveis”, informou o ministério.

Entre as iniciativas, está a implementação do programa de treinamento de habilidades para cuidadores, da Organização Mundial da Saúde (OMS), voltado a famílias com crianças com TEA ou atraso no desenvolvimento.

*com informações da CNN