Meio Ambiente

“Teremos quase a totalidade dos países”, diz secretário da COP30

Fabíola Sinimbú – Enviada especial

Publicado em 07/11/2025 – 11:59

undefined

Belém (PA), 06/11/2025 – Entrada de um dos galpões da COP30.

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Versão em áudio

O secretário extraordinário da COP30, Valter Correia, afirmou nesta sexta-feira (7), que já estão com hospedagem em Belém mais de 160 países e outros 30 estão em processo de negociação e ajustes finais para o início da etapa de negociação da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), na próxima segunda-feira (10).

“Eu acredito que a gente vai ter quase que a totalidade das partes da ONU presente aqui em Belém. Cada dia esse número que está em negociação diminui e o número de confirmações aumenta. Então isso nos dá uma tranquilidade de saber que vamos ajeitar todo mundo. E nós estamos fazendo isso muito à la carte. Estamos ligando para as delegações, vendo qual é a necessidade, quais são os limites que têm.”

De acordo com o secretário a expectativa é atender todos os integrantes das delegações conforme as opções de hospedagens que ainda há na cidade de Belém.

“Como o preço da rede hoteleira, principalmente dos imóveis privados, chegaram em patamares mais aceitáveis, chegaram no equilíbrio adequado, não dá pra saber exatamente onde vão ficar, nos navios transatlânticos, hotéis ou nesses imóveis, mas o importante é que tenhamos o maior número de participantes.”

Para Correia, o Brasil tem um histórico muito positivo de participação social desde a Eco 92, no Rio de Janeiro, com participação e engajamento que chega a configurar até uma militância, afirma o secretário.

“Nas últimas COPs, a participação social foi um pouco mais restrita então há um afã de se fazer da COP aqui no Brasil. Então, teremos não só a participação social, mas de todos os povos, povos indígenas, de ONGs do mundo inteiro. Então acredito que teremos uma das maiores participações sociais de todos os tempos”, reforça.

Valter Correia reforça que o governo federal já investiu mais de R$4 bilhões e que, com o reforço dos governos estadual e municipal, o total de investimento em Belém ultrapassa R$6 bilhões.

Para ele, na cidade de Belém, a COP30 já começou: “Com a COP, nós mudamos absurdamente a realidade da cidade de Belém. Já é outra cidade, não é a mesma. O Pará não é o mesmo. A região norte não é a mesma. Então, o desenvolvimento aqui é muito nítido, muito claro.”

Correia lembra que os investimentos são um legado para a região e alcançam diversos setores da economia, levando qualidade de vida às pessoas.

“Mais da metade da população está sendo atingida diretamente por essas obras de saneamento básico, de drenagem. Enfim, são mais de 600 mil pessoas da periferia que vão contar com essas obras como um excelente legado para a cidade de Belém e para a região Norte como um todo.”

Obras estruturais como a entrega do Porto de Outeiro e a ampliação do Aeroporto Internacional de Belém também impactam a vida da cidade de forma positiva e em longo prazo, afirma o secretário da COP30.

“Já temos lá [no Porto de Outeiro] dois transatlânticos atracados, o que significa um aumento, um potencial de aumento da parte turística aqui da região norte gigantesco para poder virar rota de transatlânticos, de cruzeiros, enfim. Então tem muita expectativa e tem muita possibilidade boa para a região toda e para o Brasil.”

Ajustes finais

No Parque da Cidade de Belém, enquanto os mais de 70 líderes de todo o mundo orientam suas delegações durante a Cúpula do Clima, trabalhadores ainda correm contra o tempo para os ajustes finais antes da chegada de negociadores, organizações sociais e todos os outros integrantes das delegações de países.

“Estamos prontos, mas óbvio que ainda tem coisas para entregar, pavilhões que ainda não estão prontos, ajuste no ar-condicionado em diversas salas, mas são ajustes. A participação mais efetiva das delegações começa na próxima segunda-feira.”, diz Valter Correia.

