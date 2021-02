Terceirizados da Prefeitura protestarão em frente à Câmara Municipal na terça-feira

Na próxima terça-feira (09), funcionários de empresas terceirizadas da Prefeitura de Mossoró realizarão um protesto em frente à Câmara Municipal devido atraso salarial. O dia marca a abertura dos trabalhos legislativos de 2021. Na ocasião, Allysson Bezerra também fará a leitura da mensagem anual.

O protesto inicia o processo de greve que está sendo organizado pelos trabalhadores que estão há dois meses sem receber seus salários. A paralisação, por tempo indeterminado, é articulada pelas entidades que representam os servidores das diversas empresas que prestam serviços à Prefeitura, como Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio, Conservação, Higienização e Limpeza do Rio Grande do Norte (Sindlimp/RN), Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares no Estado do Rio Grande do Norte (Sindhoteleiros) e Sindicato dos Trabalhadores da Saúde em Hospitais, Clínicas e Laboratórios Privados de Mossoró (SINTRAPAM).

Aldeiza Sousa, membro da delegacia regional do SINDILIMP em Mossoró, comunica que os sindicatos têm buscado resolver a problemática através do diálogo, mas as empresas e prefeitura têm ignorado as solicitações, se recusando a assumir esta responsabilidade. A sindicalista destaca que cerca de 800 famílias estão sendo prejudicadas pela falta de recebimento dos salários.