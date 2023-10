Terceira rodada do Potiguar 2ª divisão tem disputa direta pela liderança

Três jogos do Campeonato Potiguar Segunda Divisão agitam o fim de semana. No domingo (15), Laguna e Baraúnas disputam o topo da tabela de classificação. A partida será às 15h no Estádio Frasqueirão. O clube vegano trocou seu mando de campo para o estádio em Natal para os jogos da 3ª, 4ª e 7ª rodadas. O duelo será transmitido ao vivo pela TV FNF.

O confronto definirá a liderança da tabela. O atual líder, Baraúnas, e o vice-líder, Laguna, estão empatados com seis pontos. O Leão do Oeste leva a vantagem no saldo de gols. O regulamento da Segunda Divisão prevê que o confronto direto é o segundo critério de desempate, após o número de vitórias.

A partida, que aconteceria no Nazarenão, em Goianinha, sofreu alteração. O Laguna trocou seu mando de campo para o Maria Lamas Farache, em Natal. A mudança vale para os jogos da 3ª, 4ª e 7ª rodada.

A terceira rodada terá início no sábado (14), com o duelo entre Riachuelo e Mossoró às 15h no Frasqueirão. A equipe mandante tenta a primeira vitória na competição, os mossoroenses buscam o segundo triunfo no torneio.

Fechando a rodada, Alecrim e Parnamirim entram em campo às 15h do domingo no Barrettão, em Ceará-Mirim. O Alviverde possui três pontos, a equipe parnamirinense ainda não pontuou no torneio.