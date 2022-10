Terceira colocada, Simone Tebet se diz decidida sobre apoio, mas aguarda definição de partidos da coligação

Terceira colocada nas eleições, com 4,17% dos votos (4,909 milhões), Simone Tebet (MDB) afirmou que agora é a “hora dos partidos se posicionarem e se pronunciarem” sobre o apoio da coligação no segundo turno das eleições, dando um prazo de “48 horas” para isso.

“Espero que o façam, e o façam rapidamente (a definição do apoio), para que depois eu possa, como candidata à presidência, neste momento tão complexo, me posicionar” disse ela.

“Só não esperem de mim, que tenho uma trajetória de vida, de luta neste país, que eu fique omissa. Tomem logo a decisão, por que a minha já está tomada”, disse ela, em referência aos partidos de sua coligação: MDB, PSDB, Cidadania e Podemos.

Ao reconhecer o resultado das urnas, ela afirmou que “a vontade soberana do povo” se fez presente.

“Eu tenho lado e vou me pronunciar no momento certo. Eu só espero que vocês entendam, que este não é qualquer momento no brasil. É importante que a gente agora durma e olhe o resultado das urnas”, acrescentou.

InfoMoney