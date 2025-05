TENDO PAZ EM MEIO AO CAOS – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

TENDO PAZ EM MEIO AO CAOS

A vida é, sim, um mar de provações, conquistas, lágrimas e recomeço. E quase sempre as conquistas são pequenas pedaços de várias derrotas.

Em nossos dias, que passam como vento, as preocupações, as incertezas, os sofrimentos e as guerras pessoais são capazes de nos tirar a paz. Como a vida se tornou uma correria na busca da sobrevivência, sem parar pensar, grande parte da humanidade está com a alma doente, cansada e triste das circunstâncias da vida.

As Sagradas Letras nos alertam sobre a dor da alma e nos ensinam que o inimigo do Eterno, tem buscado a destruição da criação, principal o homem. Sendo assim, algumas passagens das Sagradas Letras, tem a unção de nos fazer acreditar e descobrir que há um novo caminho que aponta para o melhor do Eterno.

Então, nasce a pergunta: como você é capaz de enfrentar as dificuldades? Sentindo-se vítima, e se vitimando? Usando a mente positiva? Recuando até a mente adoecer? Triunfando diante da tempestade, com sua esperança, volta para a providência do Eterno? Ou aplicando em sua vida a paz que excede todo o entendimento? Bem, a escolha é sempre pessoal, todavia há um caminho de esperança diante do eterno, basta escolher.

Vejamos algumas destas passagens bíblicas que podem nos levar a outro patamar da fé.

1 – Confie em Deus – Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. (Isaías 26:3)

O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador; o meu Deus é o meu rochedo, em quem me refúgio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. (Salmos 18:2)

O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam, (Naum 1:7)

A alma que confia no Eterno encontra paz, pois logo descobre que tudo é passageiro e o Eterno está no controle de tudo. Nada acontece se sua permissão. Então, a ansiedade é apenas a ausência da esperança, ou seja, ausência da presença de Cristo, como o apóstolo Paulo diz: Cristo, Esperança da vida eterna.

2 – A obediência traz a paz – “Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar”. (Salmos 119:165)

“Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre!” (Deuteronômio 5:29)

“Se andardes nos meus estatutos, e guardardes os meus mandamentos, e os fizerdes, então, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo; e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. E a debulha se vos chegará à vindima, e a vindima se chegará à sementeira; e comereis o vosso pão a fartar e habitareis seguros na vossa terra.

Também darei paz na terra; e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante; e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. E perseguireis os vossos inimigos, e cairão à espada diante de vós. Cinco de vós perseguirão um cento, e cem de vós perseguirão dez mil; e os vossos inimigos cairão à espada diante de vós. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu concerto convosco. E comereis o depósito velho, depois de envelhecido; e tirareis fora o velho, por causa do novo”. (Levítico 26:3-10)

A desobediência nos tira a paz, a segurança e o conforto da esperança. Todavia, a obediência é um restaurador da paz de espírito e um alivio contra no dia mal. O servir, com o coração aberto, é um caminho de paz.

3 – Vencendo a ansiedade – “Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus”. (Filipenses 4:6-7)

“Por isso, vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber; nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir”. (Mateus, 6: 25-33-34)

“Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês”. (1 Pedro 5:7)

“Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma”. (Salmos 94:19)

Quando o coração se enche de ansiedade, o melhor caminho é cantar um louvor de adoração e oração ao eterno. A oração é um remédio que acalma a alma e aquieta a mente. Ore, quando os dias forem escuros e sem saída. Cante, quando a perseguição for cruel e feroz. Aquiete sua mente na leitura das Sagradas Letras.

4 – A paz que dá esperança – “Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo’. (Romanos 15:13)

“Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês’, diz o Senhor, ‘planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro”. (Jeremias 29:11)

“Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus! Pois ainda o louvarei; ele é o meu Salvador e o meu Deus”. (Salmos 42:11)

O Eterno está disposto a te encher de paz e de quietude na sua presença, basta apenas confiar e seguir suas ordens. A paz, que nos traz a esperança, é o fio condutor que nos leva à vitória. Acredite! E tenha paz.

5 – A paz encontrada nas bênçãos – O Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça; o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz”. (Números 6:24-26)

Todos desejamos ter paz na vida, no entanto, é importante desejar que o outro tenha paz. Então, saia pelo mundo desejando a todos a paz que vem do Eterno.

6 – A paz que dá vitória sobre os valores e pavores do mundo – “À paz que dá vitória sobre os valores e pavores do mundo” é uma citação relacionada à paz interior da alma. Que, em vez de ser uma passividade ou conformidade com o mundo, fortalece e capacita para resistir às suas tentações e valores. Essa paz é frequentemente associada à paz que vem de Deus, distinta da paz superficial que o mundo oferece.

“Deixo a paz a vocês; a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo”. (João 14:27)

“Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti”. (Salmos 56:3)

É notório que o mundo oferece uma paz aparente. Pois, quando estamos sozinhos, a solidão e angústia retornam com mais intensidade, provando medo, pavor e desespero. É neste momento que devemos invocar o nome do eterno para vencer com coragem as portas fechadas.

7 – Descaso no Eterno – As dores da vida podem até tirar o sono e destruir aparentemente os sonhos. No entanto, aquele que confia no eterno são renovados e cheios da sua esperança, pois ele cuida dos que Nele esperam. Então durma em paz e descase em sua presença.

“Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança”. (Salmos 4:8)

“Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para dar a vitória a vocês’. (Deuteronômio 20:4)

“Mil poderão cair ao seu lado; dez mil, à sua direita, mas nada o atingirá”. (Salmos 91:7)

“Tudo posso naquele que me fortalece”. (Filipenses 4:13)

8 – Tenha bom ânimo – nada sabemos sobre o futuro e o que virar, mas devemos nos lembrar que o Eterno cuida de pardais e também vai cuidar de você nos dias de angústia, acredite!

“Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo”. (João 16:33)

“Não to mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo; não temas, nem te espantes; porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares.” (Josué 1:9)

“Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração; espera, pois, pelo Senhor.” (Salmos 27:14)

“Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo; eu venci o mundo.” (João 16:33)

“E disse Davi a Salomão, seu filho: Esforça-te, e tem bom ânimo, e faze a obra; não temas, nem te apavores, porque o SENHOR Deus, meu Deus, há de ser contigo; não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da Casa do SENHOR.” (1 Crônicas 28:20)

9 – Viva em paz, com você! – Na vida precisamos aprender a nos perdoar e continuar a jornada, deixa para trás tudo que aconteceu. Pois, o bem o mal que fizeram são a mesma coisa. Então, o caminho certo é buscar ser melhor hoje do que ontem e viver uma vida espiritual repleta da presença do Eterno.

Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês! Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz. E o Deus de amor e paz estará com vocês. (2 Coríntios 13:11);

Tanto quanto depender de vocês, vivam em paz com todos”. (Romanos 12:18);

“E que a paz de Cristo governe nos seus corações, pois, como membros de um só corpo, vocês foram chamados para viver em paz. E sejam agradecidos”. (Colossenses 3:15)

Portanto, “Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se! Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus.” (Filipenses 4.4-7).

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo