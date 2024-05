TEMPOS DIFÍCEIS – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – A confiança.

“Mesmo que tudo aparente estar perdido, confie no Senhor”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

TEMPOS DIFÍCEIS

Sabe, porém, isto: nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. (2Timóteo 3:1-7 ARA)

Todos os que servem ao Eterno, sabem que são cidadão do seu reino e que são peregrinos nesta terra. Outro fator importante a saber, é que este mundo é governado pelo deus deste século, o inimigo do eterno. Por isso, as lutas são constantes e intensas contra entre as forças da luz e das trevas.

O apóstolo faz uma alusão profunda, que indica para os servos do eterno que eles teriam que conviver e lidar com homens e mulheres que sempre abdicaram da vontade do Eterno para seguirem todos os desejos do seu coração, que os levou a ruína eterna.

Diante da entrada no mundo da maldade, o apóstolo apresenta uma lista de relações destrutivas que vem atuando na construção do reino da escuridão. De forma que as mentes ficam cauterizadas não distinguindo o bem e o mal.

Um exemplo claro dado pelo apóstolo é que a corrupção mudança pode ser combatida com as armas espirituais e com firmeza na fé. E assim, o servo prudente, sendo conhecedor da palavra e tendo sua mente fixada na confia no senhor, obterá toda confiança na providência divina, diante da dificuldade deste mundo.

Portanto, os tempos difíceis certamente viram, porém, é preciso estar preparado na palavra e com a mente voltada para confiar no eterno e na sua providência quando os dias escuros e maus.

COMISSÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE FOLCLORE

SEXTAS CULTURAIS – MUSEU DO SERTÃO

CONVITE ESPECIAL

REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RN

A ACJUS em reunião com o secretário de infraestrutura do estado do RN – Dr. Gustavo Fernandes Rosado Coelho, com o nosso vice-presidente Dr. Antônio Clóvis Vieira. Assunto importantes para nossa instituição.

EM VISITA

Visita ao confrade e professor Francisco Carlos.

ANIVERSARIANTE ACJUS

Nosso querido mestre Wilson Bezerra de Moura no dia 13 apagou mais velinha. Parabéns.

PENSAMENTO – a oportunidade.

“No meio do caos há sempre uma oportunidade” (pensador: SUN TZU)

CUIDADOS ESPECIAIS

Para manter o nosso PCAMMM em condições favoráveis, temos que ter cuidados especiais. É isso que estamos fazendo constantemente.

A SAGA DE UM NORDESTINO (Betinho Rosado)

Para sempre, Betinho Rosado! –

A nossa amizade com o professor Carlos Alberto de Souza Rosado (Betinho Rosado) deu-se a partir do ano de 1986, quando estávamos em plena militância no movimento comunitário mossoroense e potiguar

Betinho, reconhecendo a força do movimento comunitário, realizou um trabalho importantíssimo que foi em primeiro lugar consolidar a união das lideranças, superando-se as vaidades. Em segunda, já no ano de 1988, conseguiu o engajamento dessas lideranças socais na campanha da então candidata Rosalba Ciarlini, que foi a vitoriosa no pleito municipal do mesmo ano.

Veio o ano de 1994, Betinho, que nunca almejou cargo político, que tinha como líder o seu irmão Carlos Augusto, por circunstâncias políticas, se candidata a deputado federal, sendo eleito e reeleito outras 4 vezes, bem como elegendo e reelegendo o seu filho Beto Rosado.

Do seu primeiro mandato ao último, Betinho Rosado foi destaque na Câmara dos Deputados, inclusive, era considerado pelos seus pares, da esquerda, centro-esquerda e direita, como um dos mais preparados deputados federais do Brasil.

Relator e autor de projetos importantes, bem como membro das mais importantes frentes parlamentares e comissões da Casa, na época, Educação, Agricultura e Minas e Energia, além de outras, Betinho Rosado era uma das referências nesses temas, principalmente na questão do petróleo, criando e democratizando a distribuição dos royalties aos proprietários de terras produtoras.

Líder, culto, humano, amigo, Betinho foi e continua sendo um grande cidadão mossoroense e brasileiro.

Para sempre, Betinho Rosado!

ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA DA ACJUS

Processo de votação continua. Já temos os observadores, jornalista e escritora Lúcia Rocha e o advogado e escritor Manoel Mário de Oliveira. Por aqui Everkley Magno Freire Tavares, Francisco Canindé Maia, Josafá Inácio da Costa, Francisco Carlos Carvalho de Melo, Francisco Péricles de Amorim, Antônio Marcos de Oliveira…

LANÇAMENTO

O livro meu bacharel foi lançado na sede da ACJUS e em conjunto com diversas academias. O presidente da ACJUS, o professor Wellington Barreto liderou a tarde de lançamento com su equipe e seus assessores. Parabéns.

MOMENTO NO TEMPO

Pedro Ribeiro Neto, Elder Heronildes e Padre Charles Lamartine.

CONVITE AMOL

PROJETO MEMÓRIA ACADÊMICA TRAJETÓRIAS

ACJUS sempre grande. O evento nº 03, superou as expectativas. Quase 150 pessoas se apresentaram ao PCAMMM.

Com a cobertura da TCM CANAL 10 e representantes de vários setores da nossa coletividade social, principalmente devido a participação dos acadêmicos José Wellington Barreto, Antônio Clóvis Vieira, Vanda Maria Jacinto, Joana Darc Fernandes Coelho, Josafá Inácio da Costa, Antônio Marcos de Oliveira, Francisco Marcos de Araújo, Francisco Canindé Maia, Raimundo Antônio de Souza Lopes, Franci Francisca Dantas, Francisco Péricles de Amorim e Afrânio de Oliveira Leite, bem como do autor da obra IMPRESSÕES DE E SOBRE O “MEU BACHAREL” UM LIVRO IMPRESCINDÍVEL, Dr. Manoel Mário de Oliveira, presidente do Tribunal de Contas do Estado, Dr. Antônio Gilberto de Oliveira Jales, ex-prefeita, ex-senadora e ex-governadora, Dra. Rosalba Ciarlini, ex-vice-prefeita, ex-vereador e ex-prefeita de Mossoró, Dra. Cláudia Regina Freire, ex-deputado Carlos Augusto de Souza Rosado, ex-vereadores Genivan Vale, Antônio José de Almeida Sobrinho, José Bernardes e Izabel Montenegro, empresários José Maria de Oliveira (Casa da Ração), Genivan Josué Batista (Rede a Construtora), Pedro Alcantara – (Flama), Elviro do Carmo Rebouças (Cifrão) e Carlos Oliveira – (Herbalife), assim como, as lideranças acadêmicas Margareth Freire (AFLAM), Antonio Filemon Rodrigues Pimenta, Paulo Negreiros e Misherlany Gualtier – (AMOL),Rose Cantídio, Poeta Aldaci de França – (APLA), advogados, pela ordem: Joel Canela – (Apodi), Anchieta Costa Lima, Sonia Maria da Costa Lima, Valentim Neto, José Anselmo Carvalho, João Paulo Saraiva (rep. OAB), líderes sociais Valdemar Batista dos Santos, Edilúcia Silva Evandro Andrade do Nascimento e Rosa da Maisa – (FIACMM), Eriberto Monteiro e Lucas Monteiro (FVR), além de muitas outras participações, a ACJUS realizou, ontem, dia 07.05 nas dependências do Palácio Acadêmico Milton Marques de Medeiros, espaço de evento Maria Alexandrina, a 3ª edição do Projeto Memória Acadêmica Trajetórias em tributo aos 90 anos do advogado e escritor Manoel Mário de Oliveira, que não ocasião, além das comemorações alusivas ao aniversário de 90 anos, promoveu ainda o lançamento do seu novo livro IMPRESSÕES DE E SOBRE O LIVRO “MEU BACHAREL” UM LIVRO IMPRESCINDÍVEL”. O vento teve no dispositivo o presidente da ACJUS José Wellington Barreto, Dr. Manoel Mário de Oliveira, Dr. Gilberto de Oliveira Jales, vice-presidente da ACJUS, Dr. Antônio Clóvis Vieira, vice-presidente da ACJUS, escritora Vanda Maria Jacinto, Dr. João Paulo Saraiva (OAB) e a ex-prefeita, ex-senadora e Governadora, Dra. Rosalba Ciarlini Rosado. como oradores oficiais, tivemos o empresário Elviro do Carmo Rebouças que falou pela coletividade mossoroense e potiguar, Ex-prefeita de Mossoró, ex-senadora e ex-governadora, Dra. Rosalba Ciarlini Rosado, o presidente da TCE-RN, Dr. Antonio Gilberto de Oliveira Jales e concluindo as orações, falou o homenageado, Dr. Manoel Mário de Oliveira. Concluída a ritualística, deu-se o início a sessão de autógrafos e o coquetel. Com esse grandioso e histórico acontecimento, a ACJUS, no ano acadêmico Petronilo Hemetério Filho, concluiu a terceira atividade prevista para o ano de 2024.

TV CÂMERA – Memória Acadêmica – Trajetórias.

Ricardo Alfredo vem apresentando uma programação especial com diversos vídeos no programa da TV Câmara de Mossoró no RN. É só assistir e verificar pela redes sociais, principalmente no Youtube.

PESQUISADOR E ESCRITOR RICARDO ALFREDO

Leia este salmo e ore comigo – salmo 75

1 A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram.

2 Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente.

3 A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. (Selá.)

4 Disse eu aos loucos: Não enlouqueçais, e aos ímpios: Não levanteis a fronte;

5 Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura.

6 Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação.

7 Mas Deus é o Juiz: a um abate, e a outro exalta.