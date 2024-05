Temporais no RS: sobe para 148 número de mortes

Chegou a 148 o número de vítimas dos temporais e enchentes que assolam o estado desde o final de abril. O boletim da Defesa Civil ainda contabiliza 124 desaparecidos e 806 feridos.

O número de pessoas fora de casa é de 615,4 mil. No total, 76,8 mil estão em abrigos e 538,5 mil estão desalojados (em casa de amigos e parentes).

Municípios afetados: 446

Pessoas em abrigos: 76.884

Desalojados: 538.545

Afetados: 2.124.203

Feridos: 806

Desaparecidos: 124

Óbitos confirmados: 148

Pessoas resgatadas: 76.483

Animais resgatados: 11.002

Em meio ao frio, Guaíba avança e volta a tirar pessoas de casa

O nível do Guaíba bateu 5,20 metros na manhã desta terça-feira (14) e voltou a avançar sobre ruas em Porto Alegre. Uma das áreas atingidas é a do bairro Lami, na Região Sul.

Em meio ao período mais frio do ano, a população precisou deixar para trás as suas casas com água gelada já na canela. No total, já são mais de 14 mil pessoas em abrigos

em toda a Capital.

“Está frio demais, tu sem nada nos pés porque tu está aqui, é ser humano, né, gente? Corre atrás e luta porque, se a gente não fizer alguma coisa… Não tem o que fazer, vamos embora, é o povo ajudando o povo. Então, vamos correr atrás”, conta a empresária Simone de Lorena, que ajudava vizinhos a sair de casa no Lami.

Os termômetros chegaram a marcar 11ºC entre a madrugada e a manhã desta terça. Em meio à inundação, a única trégua é a do tempo, que está firme pelo menos até esta quarta-feira (15)