Temporada 2023 do “Auto da Liberdade” estreia encantando o público

Iniciou-se nesta quarta-feira (27) a temporada 2023 do espetáculo “Auto da Liberdade”, encenação que resgata quatro atos históricos de Mossoró. A primeira noite de apresentação, de um total de três, encantou o público presente à Estação das Artes Elizeu Ventania, que elogiou a montagem da peça teatral.

Com mais de 100 atores em cena e 140 profissionais no total, o espetáculo conta a história de resistência e liberdade do povo de Mossoró por meio do tema “As Quatro Estações”. Em cena, os atores revisitam o Motim das Mulheres, em 1875; a Libertação dos Escravos, em 30 de setembro de 1883, cinco anos antes da Lei Áurea; a Resistência ao bando de Lampião, em 1927; e o Primeiro Voto Feminino, de Celina Guimarães Viana, em 1928.

“São muitas novidades este ano e uma delas é a presença de quatro mulheres atrizes e negras da cidade de Mossoró que vão contar essa história, tantas vezes recontada. Temos um radialista que costura toda a cena, é uma grande homenagem que a gente faz aos nossos radialistas, e também estamos enveredando para o lado das estações do ano”, explicou o diretor-geral Leonardo Wagner, acrescentando:

“Para mim é motivo de muita alegria, mais uma vez, estar próximo de muitos artistas da cidade de Mossoró, que sempre recebem tão bem o convite para participar de um projeto tão lindo como é o ‘Auto da Liberdade’, em que a gente conta a nossa história a partir do nosso próprio povo. O artista mossoroense se sente de alguma forma lisonjeado, feliz em participar desse projeto em mais um ano”, afirmou.

O ator Roberlilson Paulino participa do espetáculo desde a sua criação, em 1999, mas ressalta que cada nova edição é única. “Cada espetáculo é uma emoção diferente, e o ‘Auto’ é muito importante pelos atos que ele conta. A história é a mesma, mas cada diretor coloca a sua impressão e fica uma história sempre bonita. Gosto de participar, de contar a nossa história”, relatou.

Secretário municipal de Cultura, Igor Ferradaes destaca a grandiosidade do “Auto”. “É um grande espetáculo, com elenco 100% mossoroense, isso é muito importante ressaltar. É um espetáculo que trouxe grandes diretores, e agora conta com essa referência mossoroense. Temos excelentes figurinos, com Zé Mulher fazendo um trabalho magnífico. São mais de 100 atores em cena. A gente está muito feliz e temos certeza que o público também ficará muito satisfeito”, pontuou.

O prefeito Allyson Bezerra prestigiou a estreia do “Auto da Liberdade” 2023, ressaltando a história de pioneirismo do povo mossoroense. “É um espetáculo realizado ao ar livre, que faz parte da nossa cultura, mas principalmente da nossa história. Quero destacar o papel das mulheres, da primeira mulher a votar na América Latina, Celina Guimarães. Isso é muito simbólico, é muito forte”, comentou o gestor, complementando:

“A gente convida a população, porque vamos ter três dias de espetáculo aqui na Estação das Artes, que conta com um piso que dá condição de receber turistas, que dá condição de receber mossoroenses, toda essa infraestrutura, e convidar também para o dia 30, o Cortejo da Liberdade, em que estamos celebrando os 140 anos da libertação dos escravos em nossa cidade, cinco anos antes da Lei Áurea”, contou Allyson.

Inclusão

A Prefeitura de Mossoró também disponibiliza no “Auto da Liberdade” 2023 um espaço exclusivamente destinado para Pessoas com Deficiência (PcD), o “Front da Inclusão”. A entrada está localizada na lateral em frente ao condomínio Bem Viver, com acesso por rampas e o novo piso da Estação que garante acessibilidade.

A organização do “front” tem o comando da Coordenadoria de Políticas Públicas para PcD da Prefeitura, com fiscalização do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, disponibilizando 100 acessos por noite, sendo 50 para PCD e 50 para seus acompanhantes.

“Temos aqui no ‘Auto da Liberdade’ o ‘Front da Inclusão’ para garantir uma participação ativa, de qualidade para as Pessoas com Deficiência, então você, que não veio na estreia, venham assistir. É um espaço pensado também para vocês prestigiarem esse evento tão importante para a nossa história”, finalizou Camila Morais, coordenadora de Políticas Públicas para PcD da Prefeitura.