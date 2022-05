Tempestade tropical provoca chuvas de 127 mm em Mossoró

O município de Mossoró passou por uma tempestade na tarde e noite dessa terça-feira, 24, que foi provocada por um ciclone tropical que subiu da região Sul para o litoral do Rio Grande do Norte. As fortes chuvas que atingiram a cidade somaram uma média acumulada de 127,5 milímetros.

Segundo a Empresa de Pesquisas Agropecuárias do RN (Emparn), pelo menos seis cidades potiguares registraram precipitações com mais de 100 milímetros. O maior volume do estado foi em Mossoró, onde os aparelhos registraram 127,5 mm de água. A cidade foi seguida por Afonso Bezerra (124,6 mm) e Angicos (115 mm), ambas na região Central, e Ielmo Marinho (104 mm), no Agreste.

Alciomar Lopes, professor e funcionário do Departamento de Meteorologia da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, informou que a situação climática poderá provocar tempestades até o início da próxima semana. “Um ciclone tropical que se deslocou no sentido anti-horário da região Sul e se instalou no Litoral do RN está jogando muita umidade no continente se convergendo com a alta temperatura e provocando a tempestade que poderá ser estender até o início da próxima semana”, afirmou ele.

A Defesa Civil do Município informou que está atenta as situações de acúmulo de água nos pontos considerados de risco. O coordenador da Defesa Civil, Alcivan Gama, recomenda ao cidadão que esteja dirigindo durante as chuvas para que ele não enfrente pontos de alagamento caso ocorram chuvas fortes.

Para acionar a Defesa Civil, a população pode entrar em contato através do telefone 199. As equipes da Defesa Civil, Trânsito, Segurança e Infraestrutura seguem monitorando pontos de risco da cidade.