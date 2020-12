Telebras no Fórum de Desenvolvimento do Semiárido

A Telebras marcará presença no Fórum de Desenvolvimento do Semiárido, que acontecerá nos dias 3, 4 e 5 de dezembro, em Mossoró/RN.

O evento pretende integrar empresas, instituições públicas, investidores, universidades, startups, aceleradoras, incubadoras e outros atores na discussão dos desafios para o desenvolvimento sustentável do Semiárido brasileiro, bem como nas soluções que apoiarão a construção do PDS – Plano de Desenvolvimento do Semiárido. O Fórum contará com o apoio de diversas organizações públicas e privadas e pode ser descrito como um momento para identificação de sinergias e de oportunidades de negócio, contando, para isso, com espaços específicos onde ocorrerão reuniões, exposições, networking e palestras.

A Telebras participará do evento com stand próprio na Feira Nacional do Semiárido 2020, que ocorrerá de forma simultânea ao Fórum de debates. O stand contará com a infraestrutura e pessoal necessários para apresentar nossas soluções de telecomunicações, satelitais e terrestres, para a região.

No Fórum, o Diretor Comercial, Bráulio Machado, fará palestras nos eixos temáticos de maior afinidade com a Telebras: Comunicação/TI e Agronegócio.

Com a participação no evento, a Telebras pretende construir o caminho para efetivar nossa presença no Semiárido e cumprir nossa missão de levar conexão segura e de qualidade para o desenvolvimento nacional.