Teatro Dix-huit Rosado recebe Academia Jovem Concertante

Mossoró se prepara para receber um dos mais importantes projetos de qualificação de jovens músicos sinfônicos do país. A Academia Jovem Concertante (AJC), em sua 27ª edição, fará uma apresentação única em Mossoró, no dia 21 de agosto, às19h, no Teatro Dix-huit Rosado.

Os ingressos estão vendidos na plataforma Sympla a preços populares: Inteira R$ 30 e meia R$ 15.

Sob a regência do maestro Marcos Arakaki, a Orquestra da Academia Jovem Concertante apresentará um repertório encantador e apaixonante, que celebra a riqueza da música clássica com obras de compositores brasileiros, além de clássicos de Bach e Mozart.

A Academia Jovem Concertante é uma iniciativa da Brasil Classical, criada em 2009 pela pianista Simone Leitão. A realização é feita por meio da Lei Rouanet, do Governo Federal, e conta com o patrocínio da Brava Energia para as apresentações em Mossoró, Natal e Rio de Janeiro.

Compra de ingressos através do link https://www.sympla.com.br/evento/academia-jovem-concertante-mossoro/3054967.