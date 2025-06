TCU aprova contas de Lula com alerta sobre rombo de R$ 800 bilhões em renúncias fiscais

O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou, com ressalvas, as contas do governo do presidente Lula (PT) referentes ao exercício de 2024. A análise identificou uma irregularidade e duas impropriedades na gestão fiscal, incluindo a concessão de benefícios tributários em desacordo com a legislação vigente.

De acordo com o relator do processo, ministro Jhonatan de Jesus, houve renúncia de receitas sem o devido cumprimento das exigências legais. “Essas concessões foram feitas sem respaldo técnico adequado e fora dos critérios previstos”, apontou o ministro. A equipe econômica do governo estima que os gastos tributários chegarão a R$ 800 bilhões em 2025.

No último domingo 8, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que deve apresentar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para reduzir em 10% os benefícios tributários infraconstitucionais. A proposta foi discutida com os presidentes da Câmara e do Senado, como parte das medidas para reequilibrar as contas públicas.

O TCU também recomendou ao governo federal mais transparência na destinação de emendas parlamentares e melhorias nas projeções de gastos com o Benefício de Prestação Continuada (BPC), cujas despesas cresceram 9,9% em termos reais até abril, segundo dados do Tesouro Nacional.

Durante a sessão, ministros alertaram para o avanço dos gastos previdenciários. Benjamin Zymler defendeu a discussão sobre um modelo previdenciário semi-capitalizado. Aroldo Cedraz foi mais enfático: “Se nada for feito, caminhamos para um colapso”.

Bruno Dantas, presidente do TCU, criticou a rigidez do orçamento e cobrou o fim dos chamados “penduricalhos” no serviço público. “É hora de enfrentar com coragem os privilégios que corroem as finanças do Estado”, afirmou.

Além da renúncia fiscal, o tribunal identificou impropriedades na recuperação de créditos e apontou saldos financeiros negativos em algumas rubricas orçamentárias, além do fraco desempenho de determinados programas governamentais.