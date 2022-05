Taxistas e motoristas por aplicativos de Mossoró recebem capacitação

Os taxistas e os motoristas por aplicativos de Mossoró estão recebendo uma capacitação por meio do programa Capacita, que é uma ação promovida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), em parceria com duas Secretarias da Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM).

O objetivo dessa capacitação é tornar os serviços do setor de mobilidade urbana mais eficientes para atender aos clientes e em especial aos turistas que vêm ao município para o tradicional Mossoró Cidade Junina. O programa teve o primeiro módulo iniciado nesta terça-feira, 17, onde os taxistas e motoristas por aplicativo receberam treinamento sobre como aperfeiçoar o atendimento.

Segundo o consultor do Sebrae Jean Oliveira, responsável pelo treinamento dos profissionais, o programa visa aperfeiçoar a forma de atender a clientes e turistas. “O programa tem como objetivo capacitar taxistas e motoristas de aplicativos para atender, entender e encantar o cliente e os turistas que visitam Mossoró, garantindo um atendimento eficiente e informações sobre pontos turísticos, hospedagens e eventos como o Mossoró Cidade Junina”, explicou.

O curso de capacitação está acontecendo no auditório do Sebrae em dois horários: às 14h e às 18h. À tarde é destinado aos motoristas por aplicativo e à noite para os taxistas. Para o motorista por aplicativo Lindomar Amorim, o retorno do evento presencial e a oportunidade de participar de um curso de capacitação para melhorar o atendimento ao cliente tem significado importante para ele.

“Neste ano, com a volta do Mossoró Cidade Junina, nós estamos muito esperançosos e esse curso vai nos ajudar muito a prestar um serviço de qualidade e até mesmo pra gente saber informar aos turistas sobre os eventos, os pontos de lazer e sobre a história do município. Acho importante a gente saber falar sobre os fatos da história de Mossoró como a invasão do bando de Lampião, por exemplo”, destacou Lindomar.