Taxista morre em acidente de trânsito na rodovia que liga Mossoró a Apodi

Um grave acidente de trânsito do tipo colisão que resultou em uma vítima fatal e outra ferida, foi registrado nesta quinta-feira, 8, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O sinistro aconteceu entre os municípios de Mossoró e Apodi.

De acordo com informações, um Jeep Renegade de cor branca, do município de São Miguel, trafegava pela rodovia, sentido Mossoró quando colidiu frontalmente com um Fiat Gran Siena, que trafegava em sentido contrário.

Francisco Eudo de Andrade, conhecido como Leleu, 68 anos, condutor do Siena, era taxista de Apodi acabou não resistindo e veio a óbito no local.

Ainda não há informações sobre a causa do acidente.