TAXA DE OCUPAÇÃO DOS LEITOS DE UTI PARA COVID ATINGE 100% EM MOSSORÓ

“Acabou vaga de UTI em Mossoró. Tanto rede particular como pública. Oremos!”. A mensagem é de um médico que atua na linha de frente contra a Covid-19, em uma rede social, há poucos minutos.

A informação é confirmada pelos dados do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Mossoró-RN conta com 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com Covid-19 no Hospital Rafael Fernandes, nove no Hospital Regional Tarcísio Maia, 40 no Hospital São Luiz. O Laís não disponibiliza dados do Wilson Rosado, mas a informação colhida pela reportagem é de que lá também não há vagas.