Tartaruga marinha resgatada no litoral potiguar é devolvida ao mar após recuperação

G1 RN

Uma tartaruga marinha encontrada desidratada e exausta em dunas do Rio Grande do Norte foi devolvida ao mar no último sábado (29). A ação foi realizada por profissionais do Centro de Estudos e Monitoramento Ambiental (Cemam).

O animal era uma fêmea de tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata), espécie ameaçada de extinção, encontrada nas dunas da praia de Malembá, em Senador Georgino Avelino, no Litoral Sul potiguar.

Segundo o Cemam, na última quinta-feira (27), os moradores relataram ter visto uma tartaruga vagando pelas dunas ao longo de todo o dia, um comportamento incomum para um animal marinho.