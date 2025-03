Tarifas de 25% para México e Canadá entram em vigor nesta terça, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta segunda-feira (3) que as tarifas de 25% de produtos importados de México e Canadá serão impostas a partir desta terça-feira (3).

“Amanhã — tarifas de 25% sobre o Canadá e 25% sobre o México. Vai começar”, disse Trump.

“Eles vão ter que ter uma tarifa. Então, o que eles têm que fazer é construir suas fábricas de automóveis, francamente, e outras coisas nos Estados Unidos, caso em que não haverá tarifas.”

No fim de janeiro, Trump anunciou que produtos de Canadá e México iriam pagar 25% de tarifas de importação para entrar nos EUA. Chegou a suspendê-las por 30 dias, mas reafirmou que as taxas de 25% entram em vigor amanhã.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou que seu governo “tem planos A, B, C e D” para lidar com as tarifas de Trump. A ministra das Relações Exteriores do Canadá, Melanie Joly, disse há um nível esperado de “imprevisibilidade e caos que sai do Salão Oval”, e que o país vai lidar com isso.

A confirmação das tarifas a dois dos principais parceiros comerciais dos EUA derrubou os índices de ações das bolsas de valores dos EUA. O Dow Jones Industrial Average caiu 1,58% no dia, o S&P 500 caiu 1,78% e o Nasdaq Composite caiu 2,47%