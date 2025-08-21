Tarcísio se diz preocupado com pessoas virarem alvo de investigações judiciais por ‘simplesmente fazerem críticas’

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta quinta-feira (21) que está preocupado com “pessoas sendo investigadas simplesmente por fazerem críticas”. A declaração foi feita durante agenda na região de Marília (SP), após conversas entre Eduardo e Jair Bolsonaro serem divulgadas pela investigação da Polícia Federal, que indiciou o ex-presidente e o filho dele por coação na ação penal do golpe.

“Me preocupa um pouco o rumo que as coisas estão tomando, me preocupa um pouco o fato de você ver pessoas sendo investigadas em objeto de ações judiciais simplesmente por fazerem críticas, às vezes eu vejo que isso não faz sentido, então onde é que a gente quer chegar com isso, onde é que o Brasil vai parar, não vejo aí um bom caminho”, disse Tarcísio.

À TV TEM, o governador de São Paulo falou da sua relação de lealdade com Bolsonaro e que não iria comentar sobre o conflito revelado pela investigação da PF entre o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL) e o pai.

“Eu não vou comentar, é uma conversa privada de pai para filho, é uma questão que só interessa aos dois e eu não sei nem porque essas conversas foram divulgadas, isso realmente não vejo interesse público nisso”, pontuou Tarcísio.