Tarcísio “entrou de cabeça” em articulação por anistia, diz Flávio

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse, nesta terça-feira (2), que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), está diretamente envolvido nas negociações em prol de um projeto de anistia. Ele declarou que deve se reunir ainda nesta terça com o chefe estadual.

“[A anistia] é uma parte da conversa que eu pretendo ter com o Tarcísio hoje. Ele, de fato, entrou de cabeça também nessa articulação junto com a gente, porque sabe que é injusto o que está acontecendo e que o Brasil precisa virar essa página, e isso só vai acontecer com a anistia”, disse o senador a jornalistas no Senado.

O governador de São Paulo tem agendas previstas em Brasília nesta tarde. Na segunda-feira (1°), como a CNN mostrou, o avanço de uma proposta de anistia foi debatido por telefone entre Tarcísio e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Segundo Flávio, um novo texto para uma anistia “ampla, geral e irrestrita” está sendo negociado, por deputados e senadores, e deve ser apresentado “nos próximos dias”.

O texto atual que tramita na Câmara anistia os condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. A intenção de aliados de Bolsonaro é estender o perdão ao ex-presidente para anular suas possíveis condenações e recuperar seus direitos políticos.

Nesta terça, o STF (Supremo Tribunal Federal) começou a julgar Bolsonaro e outros sete réus integrantes do “núcleo 1” do que seria um plano de golpe de Estado após as eleições de 2022.

“Eu espero, nos próximos dias, apresentar esse projeto de lei com uma redação final de uma anistia ampla, geral e irrestrita, para a gente cumprir a nossa obrigação. Tanto o Tarcísio quanto outros líderes partidários têm a convicção de que a gente só vai voltar a ter alguma normalidade quando a gente virar essa página de tudo o que aconteceu aqui no Brasil”, disse.

A tendência é que a nova proposta seja apresentada na Câmara, onde já tramitam outros projetos sobre a anistia e que já estão mais “avançados”, segundo Flávio. O autor do novo projeto ainda deve ser definido.

Cotado como possível presidenciável e herdeiro do espólio eleitoral de Bolsonaro, Tarcísio foi ministro do governo anterior. Ele foi lançado na carreira política pelo ex-presidente. Para Flávio, o governador é um “aliado” e alguém “leal” a Bolsonaro.

“Falo com ele [Tarcísio] todos os dias. Tem sido um grande aliado, uma pessoa que é leal ao presidente Bolsonaro, a todo momento está nos ajudando, ajuda na articulação, é uma grande liderança”, disse o senador.